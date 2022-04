Congo-Brazzaville: Musique - Immersion dans l'univers de William Rabbouni

La musique, c'est toute sa vie ! William Rabouni ne jure que par elle. Bercé depuis sa tendre enfance par la musique, tout a commencé pour lui alors qu'il n'avait que 10 ans. Auteur, compositeur, interprète et slameur, William Pangopo, aussi connu sous le nom de William Rabbouni, a choisi la musique comme profession.

" J'allais à l'église et c'est à la chorale que j'ai commencé à développer ma passion pour le chant ", explique le jeune homme qui décide de continuer dans cette voie. A 14 ans, il enchaîne spectacles et diverses représentations combinant ainsi arts et études.

Mais arrivé au collège, le chemin du jeune musicien semble s'assombrir. William est victime d'un grave accident de la route qui lui cause plusieurs blessures et un traumatisme crânien. Ce tragique événement le contraint à arrêter ses études alors qu'il n'est qu'en classe de quatrième.

Beaucoup prédisent alors qu'il ne retrouverait pas l'usage normal de ses facultés. Mais l'art naît souvent sur le fumier incandescent des blessures morales ou physiques subies. De cet accident éprouvant germera et éclora la passion artistique du jeune homme déjà initié à la musique.

Pendant sa convalescence, il décide de se former au piano et au chant. Un coup de foudre, une révélation et le début d'une passion qui ne le quittera plus jamais.

Comme par enchantement, une année après son accident, William renoue avec ses études et poursuit son cursus...La passion de la musique ne le lâche pas pour autant. Il crée ainsi, avec un ami de classe, son premier groupe de musique. La carrière de William se dessine alors.

Pour trouver les bons mots, William emprunte, en 2009, le chemin du slam. Cet art oratoire entre poésie et musique qui consiste à déclamer des textes. Il s'y adonne avec passion, se forme et devient coach. Il trouve toutefois la juste mesure entre slam, musique et études. Il signe avec son groupe un premier album intitulé " Couleurs d'avant le disque ".

La rumba, le zouk, le RNB, le jazz, l'afrobeat, du classique font partie des univers musicaux dans lesquels baigne l'artiste congolais. Outre cet opus, William a également mis sur le marché " La vie est belle ", un single sorti en novembre 2020 et " Parle plus fort " en février dernier.

La musique, voie d'engagement sociale

La musique accompagne les Congolais dans toutes les circonstances de la vie. Ce pouvoir qui se cache dans la musique pour faire passer des messages, William en a conscience. De la lignée des artistes qui s'engagent contre les maux qui minent leur société, le chanteur mène ses combats sur divers fronts. Le réchauffement climatique, l'immigration clandestine, le rayonnement par le slam de la langue française...sont autant de causes auxquelles l'artiste porte sa voix.