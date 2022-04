Congo-Brazzaville: Dr Déborah Mabika Koumba - " Priver son nourrisson du lait maternel l'expose à de graves problèmes de santé "

interview

Dans une interview aux Dépêches du Bassin du Congo, le Dr Déborah Mabika Koumba, née Taty Koulesse, a encouragé les mères congolaises à envisager la nutrition de leurs enfants par l'allaitement afin de favoriser leur bonne croissance. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C) : Docteur, de quoi est composé le lait maternel ?

Déborah Mabika Koumba (D.M.K): Le lait maternel est essentiellement composé d'eau, des glucides, dont le principal est le lactose, des lipides et des micronutriments. A court terme, il réduit le risque d'allergie primaire chez les enfants sauf peut-être pour ceux qui en sont prédisposés. Cela permet également de prémunir les enfants contre les infections respiratoires et gastro-intestinales ainsi que les maladies diarrhéiques. A long terme, cette forme de nutrition naturelle du nourrisson permet de prévenir le diabète et les lymphomes, c'est-à-dire les tumeurs.

L.D.B.C : Quelles sont les conséquences lorsqu' un bébé est privé du lait maternel ?

D.M.K : Une mère qui prive son nourrisson du lait maternel sans raisons valables l'expose à de graves problèmes de santé. En l'absence de cette substance naturelle, l'enfant est privé d'une bonne partie des éléments indispensables à son existence et à sa bonne croissance. Un enfant nourri correctement au lait maternel développe inéluctablement un système immunitaire robuste, capable de lui protéger contre les microbes et les infections. Par contre, celui qui en est privé développera, certes, lui aussi un système immunitaire, mais ne sera pas assez robuste contre les maladies. Ce sera un système de défense peu efficace, disons, perméable.

L.D.B.C : A quel âge devrait-on arrêter l'allaitement ?

D.M.K : Les mères sont encouragées d'allaiter leurs enfants jusqu'à au moins l'âge de 2 ans. En fait, cette façon de faire présente des avantages aussi bien pour les enfants que pour les mamans. D'ailleurs, grâce à cela, la femme réduit le risque de développer le cancer du sein.

L.D.B.C : Quels sont les aliments qui devraient prendre de relais après l'allaitement ?

DMK : Après le sevrage, l'alimentation de l'enfant devrait être essentiellement constituée des aliments riches en protéine (viande, poissons, œufs... ), en lipide (beurre, huile, fruits gras... ) et en glucide (farine, riz, pâtes, pain, céréales... ). On pourrait y ajouter les fruits et les légumes. Les mamans devraient respecter les règles d'hygiène avant d'allaiter leurs enfants. En effet, elles devront se laver les mains au savon et les rincer suffisamment avec de l'eau propre, s'assoir confortablement, prendre leur temps en veillant à ce que l'enfant arrête de téter volontairement.