Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - " Love is war " d'Omoni Oboli

Film nigérian sorti en 2019, " Love is war " est une comédie-dramatique autour de l'amour et de la politique, réalisée par Omoni Oboli et écrite par Chinaza Onuzo.

Un couple solide a longtemps vécu heureux et en parfaite harmonie lorsqu'un jour, le destin décide de le mettre à l'épreuve. En effet, la femme et le mari ont été choisis, chacun par son parti politique, de se positionner au poste de gouverneur de l'Etat d'Ondo. Ici, la comédie dramatique " Love is war ", en français " L'amour c'est la guerre ", met en lumière l'ambition et le désir de servir. Et dès les premières images, le spectateur est pris dans cette réalité des pressions de la politique, plus particulièrement d'être une femme et surtout, face à son époux pour contester un poste.

Chaque scène dégage de la crédibilité. Sur fond de comédie à la " nigerian movie ", ce film enseigne à la société d'être sage et de savoir dissocier les relations de couple de celles professionnelles, de peur d'entraîner un déséquilibre dans le foyer. Cela est d'autant plus logique qu'un couple est censé ne former qu'une seule unité ou regarder dans la même direction. Ainsi, s'affronter dans un cadre professionnel peut devenir vite difficile à gérer. L'alchimie entre Omoni Oboli et Richard Mofe-Damijo, dans les rôles principaux, crée un équilibre très amusant à regarder.

Au-delà du fait de mettre en lumière la susceptibilité des intérêts communs dans un couple, ce film dévoile ce qui se passe dans la sphère politique, plus précisément au Nigeria, notamment lors d'une période électorale. De la conception des podiums de campagne, des bureaux, des T-shirts de campagne, des bannières, des dépliants, des uniformes et de la mise en place, tout y était pour présenter cette réalité.

A côté de cela, " Love is war " expose le fait que la politique est un terrain subtil où tous les coups sont quelques fois permis, et où seuls les plus rusés et plus patients remportent la palme. D'où la nécessité de bien y réfléchir et surtout de s'y aventurier avec intelligence pour pouvoir tenir longtemps face à l'adversité et aux trahisons.

Produit en 2019 par Netflix, ce film d'environ 1h 50, réalisé en anglais, met en vedette Omoni Oboli, Richard Mofe-Damijo, Jide Kosoko, Akin Lewis, Bimbo Manuel, Toke Makinwa, Shaffy Bello, Femi Branch, Uzo Osimkpa, Yemi Blaq, Damilare Kuku et William Benson. Leur jeu d'acteur captivant s'harmonise bien avec les bons plans, cadrages et éclairages. Les angles de caméra ne sont pas exagérés ni ennuyeux, ils améliorent plutôt la narration déjà soignée de ce film.