Congo-Brazzaville: Cinéma - " Vaillante " dénonce le mariage forcé des enfants africians

Série visant à éveiller et conscientiser davantage sur la dynamique et l'engagement de lutte contre le mariage forcé des enfants sur le continent, " Vaillante " est un cri de mobilisation, un appel à la vraie action afin de briser le silence, changer les mentalités et garantir aux filles la jouissance de leurs droits.

Produit par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) Bénin en collaboration avec l'ambassadeur des Pays-Bas dans ce pays ainsi que le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, la série de trois épisodes avec quarante-cinq minutes chacun donne des frissons à certains adolescents, parents et acteurs engagés dans la promotion des droits de l'enfant. Le film met en lumière deux héroïnes se trouvant au cœur d'un combat, celui de la lutte contre le mariage forcé des enfants à travers l'Afrique. Adi l'héroïne est une jeune fille pleine d'ambition qui étudie les sciences. Elle contrainte par ses parents de se marier à un homme trois fois plus âgé qu'elle. Ce mariage précoce cause sa mort après son accouchement, en dépit de son jeune âge.

" Lorsqu'on tourne nos regards vers la situation des enfants en Afrique, on note qu'aujourd'hui, une fille sur trois est mariée avant l'âge de 18 ans. Donc, il y a des milliers de filles qui n'ont pas l'opportunité de jouir de leurs droits, d'accomplir leur potentiel, de s'épanouir et surtout de pouvoir contribuer au développement de leur pays, de leur communauté ", explique Djana Mahondé, représentante de l'unicef-Bénin, réalisateur de ce film.

Par ailleurs, Saly, sa fille, reprend le combat de sa mère et le mène en tenant un blog. Devenue activiste des droits de l'enfant, Saly retourne dans son village natal pour retrouver son grand père et mobiliser la population pour afin de lutter contre le mariage forcé des enfants. " Je pense que c'est pour ça qu'on et activiste parce qu'on se dit finalement qu'il y a encore beaucoup de causes qui méritent l'attention. Dans le changement, dans les actions qu'on est amené à mettre en œuvre, on est confronté à différents problèmes en fonction de perspective, de culture, de religion. C'est dans les échanges qu'on arrive à confronter les idées, trouver un compromis, changer d'avis. Cela vu de même pour la question du mariage précoce des enfants ", rencherit Djana.

Ce film constitue un appel à la responsabilité de chacun face au phénomène du mariage forcé des enfants. Comme l'explique Djana Mahondé, représentante de l'Unicef-Bénin, ce n'est pas une lutte à gagner tout seul, il faudrait l'implication des médias, des leaders politiques et religieux, des institutions, des jeunes hommes et femmes mobilisés et engagés pour la cause. A en croire la représentante de l'Unicef-Bénin, ce film est l'illustration typique des questions de mariage forcé, de protection des droits de jeunes filles et surtout leur scolarisation en Afrique et dans le monde. " Vaillante " est aussi un S.O.S à tout le monde de pouvoir s'engager ensemble pour briser le silence et apporter une joie, un bonheur et plus d'opportunités futures à cette partie de la population qui, malheureusement jusqu'à présent, ne bénéficie pas de tous les droits.