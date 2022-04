Congo-Brazzaville: Prix "Champions de la terre" 2022 - La dégradation des écosystèmes comme locomotive

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a clôturé, le 11 avril dernier, l'appel à nomination pour son prix annuel " Champions de la terre ", la distinction environnementale la plus prestigieuse décernée par les Nations unies, qui vise à récompenser des dirigeants exceptionnels issus des gouvernements, de la société civile et du secteur privé pour leurs actions transformatrices en faveur de l'environnement.

Le prix récompense les personnes, les groupes et les organisations dont les actions ont des effets positifs et transformateurs sur l'environnement.

Cette année, la nomination des personnes et des organisations ayant contribué à prévenir, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes est particulièrement encouragée. Les nominations étaient ouvertes du 15 mars au 11 avril. Pour souligner l'importance de la restauration des écosystèmes, l'appel à nomination 2022 encourage particulièrement des personnes et organisations ayant contribué à prévenir, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde entier. Près d'un an après le lancement de la " Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes ", le besoin de relancer les écosystèmes endommagés n'a jamais été aussi urgent qu'à ce jour. Plus nos écosystèmes seront sains, plus la planète et ses habitants seront sains.

Depuis son inauguration en 2005, le prix a mis en lumière les leaders ayant consacré leur vie à œuvrer pour une planète plus saine, plus juste et plus durable. Au total, 106 lauréats, des chefs d'État aux activistes communautaires des chefs d'industrie, et des scientifiques pionniers, ont été honorés comme " Champions de la terre ".

Les lauréats de 2021

En 2021, le prix " Champions de la terre " a reçu un nombre record de nominations en provenance du monde entier. L'intérêt croissant au fil des ans reflète le nombre de personnes qui défendent l'environnement et une plus grande reconnaissance de la valeur de ce travail. Les lauréats du prix " Champions de la terre " du PNUE étaient les suivants :

La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, récompensée dans la catégorie " Leadership en matière de politiques " pour sa défense puissante en faveur d'un monde durable depuis le Sud. Elle n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la vulnérabilité des petits États insulaires en développement face à l'urgence climatique.

Sea Women of Melanesia (Papouasie-Nouvelle-Guinée et îles Salomon), récompensées dans la catégorie " Inspiration et action ", forment les femmes locales à surveiller et à évaluer l'impact du blanchiment généralisé des coraux sur certains des récifs les plus menacés au monde en utilisant les sciences et technologies marines.

Maria Kolesnikova (République kirghize), récompensée dans la catégorie " Vision entrepreneuriale ", est une militante pour l'environnement, qui défend les intérêts des jeunes et dirige " MoveGreen ", une organisation qui s'emploie à surveiller et à améliorer la qualité de l'air en Asie centrale.

Dr Gladys Kalema Zikusoka (Ouganda), récompensée dans la catégorie " Science et innovation ", a été la toute première vétérinaire chargée de la protection de la faune sauvage au sein de l'Uganda Wildlife Authority. Elle est une autorité mondiale reconnue dans le domaine des primates et des zoonoses.

Les individus, les entités gouvernementales, les groupes et les organisations peuvent être nominés dans les catégories suivantes : leadership en matière de politiques, inspiration et action, vision entrepreneuriale, et science et innovation.

Rappelons que le prix " Champions de la terre " du PNUE récompense les personnes, les groupes et les organisations dont les actions ont des effets positifs et transformateurs sur l'environnement. Ce prix est la distinction environnementale la plus prestigieuse décernée par l'Organisation des nations unies. Il récompense des leaders exceptionnels issus du gouvernement, de la société civile et du secteur privé.