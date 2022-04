Sénégal: Gestion des ordures - Une convention pour "renforcer la base de données fiscales"

Dakar — Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED) et la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) ont signé, jeudi, un accord de partenariat dans l'optique de "renforcer la base de données fiscales de la gestion des ordures".

Cette convention devrait "impacter favorablement les ressources dédiées au secteur de la gestion des déchets", a expliqué Ibrahima Diagne, le directeur du PROMOGED, au terme de la cérémonie de signature de cette convention. Il a rappelé que l'Etat du Sénégal a mobilisé plus de 206 milliards de francs CFA pour le financement de ce projet lancé en juin 2021. L'objectif visé est de permettre aux 148 communes qui doivent être couvertes par le projet, de renforcer leur base de données fiscales, selon un document transmis à la presse. Selon Ibrahima Diagne, "l'Etat du Sénégal a mis en place une stratégie de financement du secteur mais aussi de recouvrement des coûts".

"La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est insuffisamment recouverte, est en train d'être boostée davantage, pour permettre aux collectivités territoriales de disposer suffisamment de ressources endogènes", a poursuivi M. Diagne. Il a signalé qu'un travail est en train d'être mené sur l'identification et la sécurisation des sites qui seront dédiés à la gestion des ordures. "Plus de 350 infrastructures sont prévues dans sept régions du Sénégal, et cela avec le service du cadastre et des domaines, afin de finaliser l'identification, mais surtout de tout faire" pour éviter d'éventuels litiges pouvant porter sur les sites qui seront retenus. Bassirou Samba Niasse, le directeur général des impôts et domaines, a insisté sur l'importance pour la DGID et le PROMOGED de signer un protocole dans l'objectif d'élargir les bases de collecte de la taxe sur les ordures. "Nous intervenons dans le cadre de ce protocole dans l'identification des assiettes foncières nécessaires pour la gestion des déchets solides, à travers nos services du cadastre et des domaines", a-t-il dit.

Le PROMOGED est mis en œuvre avec "le concours de la Banque mondiale, l'Agence française de développement (AFD), l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement (AECID) et la Banque européenne d'investissement (BEI)". Son objectif consiste à "renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal et améliorer les services dédiés". Dans le cadre de la résorption progressive de la décharge de Mbeubeuss, il est prévu d'engager des travaux de réhabilitation et de confinement du site, de dégagement, de remodelage du dôme et de confinement des déchets. De même, il a été retenu de réaliser un aménagement urbain avec la mise en place d'un parcours de santé, des aires de jeux et de détente, ainsi que la végétalisation du site.