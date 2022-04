Afrique: Des intrants et du petit matériel du FIDA à des horticulteurs sénégalais

Diamniadio — Trente-six organisations regroupant de petits exploitants horticoles sénégalais ont reçu jeudi du Fonds international de développement agricole (FIDA) un don sous forme d'intrants agricoles et de petit matériel dont des planteuses.

Cet appui s'inscrit dans le cadre d'un soutien pour la résilience à la Covid-19 et pour l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de leurs produits. Le don comprend des semences horticoles, de l'engrais organique, du petit matériel agricole et des boutures de patates douces à chair orange, a précisé le directeur de l'horticulture, Macoumba Diouf, lors d'une cérémonie de remise symbolique. Les bénéficiaires sont des exploitants horticoles des Niayes, de la zone nord et d'une zone horticole spéciale située dans les régions de Fatick et Kaolack. "De manière symbolique, la remise a été faite à quatre organisations, mais il y a au total 36 pour 27000 bénéficiaires", a expliqué le directeur de l'horticulture, selon qui les fournisseurs ont été sélectionnés à la suite d'un appel d'offres pour l'exécution de ce don. "C'est un grand soulagement pour les exploitants horticoles qui ont été affectés de manière très sévère par la crise sanitaire arrivée à un moment de pic de production en mars 2020", a souligné Macoumba Diouf.

Il a fait observer que les mois de février et mars sont des périodes de fortes productions des légumes de grande consommation. "Avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal avec la suspension des marchés hebdomadaires, la limitation des déplacements entre départements, l'annulation de certains grands événements religieux, une situation de mévente a été créée au niveau des produits agricoles", a-t-il relevé. Avec le déficit d'infrastructures de conservation, "il y avait beaucoup de pertes post récole", note-t-il, d'où l'idée de la FIDA de venir en aide aux pays les plus affectés dont le Sénégal qui a bénéficié d'un peu plus d'un million de dollars pour accompagner les petits producteurs horticoles. Un fonds destiné à "restituer aux exploitants horticoles affectés, leurs capacités de production", nombre d'entre eux ayant "contracté des crédits pour prendre leurs intrants".

"Quand il y a eu la mévente, ils ont eu du mal à rembourser leurs crédits, à avoir un autre prêt, et à redevenir solvables pour continuer correctement leurs activités de production", indique Macoumba Diouf. Ce don est adossé au projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agri-preneurs (Agri-jeunes) destiné à l'emploi des jeunes. Au-delà de la fourniture de matériel et d'intrants, la Direction de l'horticulture a promis de les accompagner pour la commercialisation de leurs produits. Elle s'est aussi engagée à faire le suivi pour que le don puisse servir effectivement à leur restituer leurs capacités de production, de concert avec les DRDR (directions régionales du développement rural) et l'ANCAR, l'Agence nationale de conseil agricole et rural.