Afrique de l'Ouest: Lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée - Les acteurs de la CEDEAO se forment

L'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des Sciences et techniques de la mer, a organisé du 4 au 8 avril 2022, un séminaire de formation à l'espace Seamen'S club, en zone portuaire.

Une trentaine d'acteurs de la société civile, issus de différents Etats de la Cedeao et de la Mauritanie, ont pris part, du 04 au 08 avril, à l'espace Seamen's Club, en zone portuaire à Treichville, à un séminaire sur la lutte contre l'insécurité maritime, dans le golfe de guinée. Initié par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), via son Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), la formation avait pour thème : " la contribution de la société civile a la lutte contre les infractions commises en mer : cas du vol à main armée, de la piraterie maritime, de la pollution marine et des trafics illicites ".

A la cérémonie de clôture, organisée le vendredi 8 avril 2022, le Chef de la division sécurité régionale de la Cedeao, Abdourahmane Dieng, représentant le Président de la Commission de la Cedeao, a exprimé sa reconnaissance au directeur général de l'Arstm et au directeur de l'Ismi, pour l'initiative. Il a souligné que cette formation s'inscrit dans un programme de formation et de renforcement des capacités des personnels ressortissants de la Cedeao, en matière de sécurité et de sûreté maritime. Initié dans le cadre de la stratégie maritime intégrée de la Cedeao, le programme est financé par l'Union Européenne.

Colonel Abé Aké Lazare, directeur de l'Ismi, a souligné pour sa part, que ce séminaire a pour objectif de donner aux participants, les rudiments nécessaires, à l'effet de leur permettre de contribuer à la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. Il a en outre, exhorté les bénéficiaires, à être, dorénavant, des ambassadeurs de l'Ismi. Barthélémy Blédé, expert du projet Swaims, chargé du secteur privé et de la société civile, s'est félicité, quant à lui, de la tenue de cette formation et a adressé ses félicitations aux initiateurs pour le contenu. " La société civile a un rôle clé à jouer dans la lutte contre l'insécurité maritime. Elle est incontournable dans la sécurisation des activités portuaires. A ce titre, un manque de formation appropriée de ces acteurs est un frein à la lutte contre tous ces fléaux qui sévissent dans le golfe de guinée. C'est pourquoi nous nous félicitons du contenu de cet atelier ", a-t-il soutenu.