Togo: Une volonté d'ouverture contrariée

Plusieurs personnalités ont participé jeudi à Atakpamé une 'journée de réflexion' marquant le Xe anniversaire de la création du parti UNIR (majorité présidentielle).

On notait la présence du Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, et de la présidente de l'Assemblée, Chantal Yawa Tsègan. 'Nous voulons réaffirmer le vœu du président du parti (Faure Gnassingbé, ndlr), de parvenir à une classe politique inclusive, consensuelle, unie et solidaire autour de l'intérêt national', a déclaré Ibrahima Mémounatou, vice-présidente UNIR pour le Grand Lomé. 'L'union n'est pas une option, mais elle s'impose à nous pour aller loin', a lancé de son côté Aklesso Atcholi, le secrétaire exécutif d'UNIR.

Combattre l'injustice, protéger les couches vulnérables, œuvrer à répondre aux préoccupations des populations, promouvoir la démocratie, l'état de droit, la transparence et l'équité, tels sont les fondamentaux de ce parti. Pour Charles Kondi Agba, le responsables des Sages d'UNIR, la volonté d'ouverture du parti est contrariée par l'attitude de certains opposants. 'Nous sommes dans une situation un peu compliquée. Si nous avions une opposition constructive, ça nous aiderait à aller mieux. Mais, nous nous rendons compte qu'ils ont abandonné et qu'ils n'ont d'autres arguments que le pouvoir cinquantenaire', a-t-il déclaré. 'Dans tous les pays, il doit exister une opposition crédible qui lutte et qui corrige, estime M. Charles Kondi Agba. Mais ce n'est pas le cas'. UNIR avait vu le jour le 14 avril 2012 à Atakpamé (160km de Lomé), quelques heures après la dissolution du RPT, le grand parti fondé par le président Gnassingbé Eyadema, décédé en 2005.