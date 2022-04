Burkina Faso: Audit des ministeres de la defense et de la securite - Eviter le deux poids deux mesures

En début de semaine en cours, j'ai applaudi à tout rompre lorsque j'ai appris qu'avec les audits tous azimuts lancés par les plus hautes autorités, sont concernés les ministères de la Défense et de la Sécurité. J'étais tellement content que je me suis tapé une bière en passant, convaincu que j'aurai de la peine à m'offrir un repas le lendemain parce qu'ayant épuisé toutes les ressources financières en ma possession. Mais le jeu en valait la chandelle parce que je me suis dit que s'il y a des services publics qui, par ces temps qui courent, méritent d'être audités, ce sont les départements de la défense et de la sécurité qui engloutissent, depuis quelques années, beaucoup de sous. Quoi donc de plus normal que d'essayer de voir clair dans la gestion des fonds alloués à ces deux ministères ?

Ne dit-on pas que la lutte contre le terrorisme, passe nécessairement par la lutte contre la corruption ? En plus, ces deux départements ministériels ont souvent fait l'objet de critiques de toutes sortes émanant même des troupes qui, parfois, estiment que la hiérarchie ne joue pas franc-jeu. En effet, que n'a-t-on pas entendu dire ? Des primes de soldats coupées, des soldats affamés par manque de vivres, des soldats offerts comme chair à canon par manque de minutions et on en oublie. Autant de dysfonctionnements dont les causes méritent d'être connues et élucidées. Il faut donc mettre les uns et les autres au pas pour autant que l'on veuille se donner des chances de gagner la guerre que nous ont imposée les terroristes qui menacent notre pays dans son existence.

Je croyais que les autorités actuelles étaient allées plus loin en levant le principe du secret-défense:

En tout cas, je ne trouve pas normal que les uns risquent leur vie au front pendant que d'autres, assis dans des bureaux climatisés, passent leur temps à se sucrer sur leur dos. Il faut que cessent de telles pratiques qui ont pendant longtemps, caractérisé l'Administration publique. Seulement, je me demande si je ne rêve pas parfois debout. Car, le Contrôleur général d'Etat qui conduit actuellement " l'opération mains propres ", tout en annonçant que les travaux préparatoires en ce qui concerne l'audit des ministères de la Défense et de la Sécurité, sont bouclés, s'est empressé de préciser qu'il ne pourra rien si, entre-temps, on lui oppose le principe du secret-défense. Voilà ce qui m'a très vite glacé. Car, je croyais que les autorités actuelles étaient allées plus loin en levant le principe du secret-défense qui, on le sait, semble arranger la hiérarchie militaire. Voyez-vous ?

On n'est pas encore sorti de l'auberge car je reste convaincu qu'avec le principe du secret-défense, les départements en charge de la défense et de la sécurité ne seront jamais audités. Ce qui, à mon avis, donnerait lieu à un goût d'inachevé. Pour moi, il n'y a pas de raison que la Présidence, la Primature et l'Assemblée nationale soient auditées et que certains services s'en tirent à bons comptes comme s'ils étaient au-dessus des trois institutions sus-citées. Je suis contre le deux poids deux mesures. En tout cas, je suis fou mais je ne manquerai jamais de dire mes vérités aux uns et aux autres. Peu importe que cela leur plaise ou pas. Pourvu que moi, j'aie la conscience tranquille.