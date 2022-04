Afrique: L'association Cinéma 221 va organiser le festival de cinéma "Les Téranga", à partir du 29 juin à Dakar

Dakar — Le festival de cinéma "Les Téranga" se tiendra du 29 juin au 2 juillet prochains au Grand Théâtre national de Dakar Doudou-Ndiaye-Coumba-Rose, a appris l'APS, jeudi, de son organisateur, l'association Cinéma 221.

Deux éditions des "Téranga Movies Awards", une cérémonie de remise de récompenses à des professionnels du cinéma, se sont tenues au Grand Théâtre national de Dakar, en 2019 et en 2021, à l'initiative de cette association. Aujourd'hui, pour "mieux promouvoir le 7e art sénégalais", les promoteurs ont transformé cette cérémonie en un festival de cinéma baptisé "Les Téranga", a expliqué le responsable de la communication du festival "Les Téranga", Abdoulaye Goumalo Dione. "Prendre sa place de femme par le cinéma" est le thème de la rencontre cinématographique.

"Les femmes rencontrent beaucoup de difficultés dans le domaine du cinéma, elles sont parfois marginalisées alors qu'elles ont un grand rôle à jouer. Il s'agit de les promouvoir et de les impliquer davantage", a dit M. Dione pour faire comprendre le thème de l'événement. De nombreuses femmes ont les compétences et la volonté qu'il faut pour pratiquer le 7e art avec succès, comme dans d'autres secteurs d'activité, a-t-il rappelé, estimant qu'elles doivent être soutenues. L'association Cinéma 221 va rendre hommage à des pionnières du cinéma pour ce qu'elles ont fait dans cet art, lors du festival.

Le réalisateur et producteur américain Spike Lee en est l'invité d'honneur, selon le comité d'organisation. Lee, président du jury du Festival de Cannes en 2021, est "une source immense d'inspiration à travers le monde", selon l'association Cinéma 221. "Spike Lee est l'homme qui aura joué le plus grand rôle aux Etats-Unis, dans la prise de conscience du statut des Noirs dans le cinéma, dans la société. 'Les Téranga' en font leur invité d'honneur, pour lui rendre hommage", explique l'organisateur du festival dakarois, pour lequel le royaume du Maroc a été désigné pays invité d'honneur, en raison de son "lien fraternel" avec le Sénégal. "Ce sera l'occasion de raffermir les accords de partenariat existant entre les deux pays et de créer une rencontre physique et des collaborations concrètes dans le domaine du cinéma", lit-on dans un document de presse de Cinéma 221.

Selon Abdoulaye Goumalo Dione, la Marocaine Neila Tazi, directrice de production du Festival Gnaoua et Musiques du monde, et son compatriote Khalid Zairi, secrétaire général de la Chambre marocaine des producteurs de films, sont membres du festival. Le jury, constitué d'une vingtaine de membres, dont 11 femmes, va présélectionner des films pour les récompenses et le concours réservé aux courts métrages. Le programme de la troisième édition du festival "Les Téranga" comprend des projections de films gratuites, avec une sélection marocaine, des masterclass, des rencontres entre professionnels du cinéma, le Marché du film et la Journée culturelle du Maroc. La première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, est la marraine du festival, selon Cinéma 221, qui a fait de l'ambassadeur itinérant et ancien président de SOS Racisme, Fodé Sylla, le parrain de l'événement.