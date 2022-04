Sénégal: La CONFEJES et la Confemen appellent à la relance du sport scolaire et universitaire

Dakar — La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) et la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen) ont appelé, jeudi, à Dakar, à la relance des activités sportives dans les établissements scolaires et universitaires de leurs pays membres.

La CONFEJES et la Confemen ont fait ce plaidoyer lors d'une conférence-débat, à laquelle ont pris part plusieurs personnalités politiques, sportives, du monde scolaire et universitaire. La rencontre a permis aux participants de diagnostiquer les difficultés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) dans les écoles et les universités du monde francophone.

Ils ont surtout relevé le manque d'infrastructures sportives et le déficit de professeurs d'EPS. Evoquant le rôle que joue le sport dans l'enseignement scolaire et universitaire, Penda Mbow, la représentante du président sénégalais auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, a rappelé les brillantes performances sportives de Lamine Diack (1933-2021) et de Habib Thiam (1933-2017), qui dirigèrent respectivement l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et le gouvernement du Sénégal. Ces deux personnalités sénégalaises furent, durant leur jeunesse, membres des associations sportives scolaires et universitaires de leur pays.

Le secrétaire général de l'Association nationale des professeurs d'éducation physique du Sénégal, Khalifa Ababacar Ndiaye, a déploré, pour sa part, le manque de professeurs d'EPS au Sénégal. "Il y a deux ans, nous avions un gap de 406 professeurs d'EPS. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 103 enseignants" dans cette discipline, a-t-il signalé. "Il existe encore au Sénégal des établissements scolaires qui n'ont pas de professeurs d'EPS et des établissements qui souffrent du manque de matériel d'éducation physique", a-t-il déploré.

Concernant les difficultés du sport en Afrique, l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean Pierre Karabaranga, a évoqué "la rareté des champions dans plusieurs disciplines sportives". "Que ce soit dans les sports collectifs ou individuels, l'Afrique n'est presque jamais médaillée", a-t-il fait remarquer, laissant entendre que la faiblesse du sport scolaire et universitaire est l'une des causes des faibles performances sportives du continent. Pourtant, les Etats et gouvernements de la CONFEJES ont tenté, en 2019, de rendre plus dynamique l'enseignement de l'EPS, à l'occasion d'une conférence internationale. Une déclaration dite de Cotonou avait été adoptée à cet effet, a rappelé, lors de la conférence-débat, la secrétaire générale de la CONFEJES, Louisette-Renée Thobi.