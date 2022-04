Sénégal: Recensement général de la population et de l'habitat - 1.330 agents recenseurs seront déployés dans la région de Fatick

Foundiougne — Quelque 1.330 agents recenseurs seront déployés dans la région de Fatick (centre), pour le cinquième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5) prévu en juin 2023, a annoncé, jeudi, à Foundiougne, la cheffe du service régional de la statistique et de la démographie, Fatou Bintou Kébé.

Elle prenait part à une réunion préparatoire du RGPH-5, sous la présidence du préfet de Foundiougne, Ousseynou Mbaye. "Nous avons prévu 1.330 agents pour la région de Fatick, concernant le cinquième recensement général de la population et de l'habitat, afin de mettre à jour les données sociodémographiques", a indiqué Mme Kébé. "Cette réunion nous a permis de partager, avec les autorités administratives déconcentrées et les acteurs locaux, le plan de mise en œuvre de la cartographie censitaire et de recueillir des informations et suggestions en vue de sa réussite", a-t-elle dit.

Les Nations unies ont demandé aux pays en développement de recenser leur population durant la période 2015-2024, selon Fatou Bintou Kébé. Le RGPH est la seule opération de collecte de données pouvant fournir des informations fiables, exhaustives et actualisées, a-t-elle souligné. Mme Kébé rappelle que le recensement général est "un moyen pour (... ) les pouvoirs publics et les usagers des statistiques officielles de disposer d'informations sociodémographiques leur permettant de mesurer le niveau de développement économique et social du pays". Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, qui a été mené au Sénégal, il y a une dizaine d'années, le Sénégal compte 17.623.397 habitants, dont 50,4 % de femmes.