Sénégal: Sponsoring - la LONASE va verser 70 millions de francs CFA à la FSBB

Dakar — La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) s'est engagée, jeudi, à verser 70 millions de francs CFA à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) en vertu d'une nouvelle convention de partenariat et de sponsoring signée le même jour par les deux parties.

Le précédent contrat avait été conclu le 21 janvier 2021 pour un montant de 50 millions de francs CFA. D'une durée d'un an, la nouvelle convention a été signée par Lat Diop, le directeur général de la LONASE, et le président de la FSBB, Babacar Ndiaye. Le patron de la LONASE souhaite que la société qu'il dirige puisse contribuer au développement et au rayonnement du basket-ball sénégalais comme elle le fait déjà depuis plusieurs décennies pour d'autres disciplines sportives, dont le football, la lutte et les courses hippiques. Lat Diop estime que le basket-ball est "une discipline prestigieuse qui nous a valu beaucoup de gloire et de succès, avec plusieurs titres africains au cours des dernières décennies".

Il a profité de la cérémonie de signature de la convention de partenariat pour rendre hommage aux champions de basket-ball, qui ont écrit les plus belles pages dans cette discipline sportive. Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Babacar Ndiaye, s'est réjoui de son partenariat avec la LONASE. "La LONASE a permis" à l'équipe des moins de 19 ans d"'écrire les plus belles pages de notre basket-ball chez les petites catégories en se qualifiant aux quarts de finale de la Coupe du monde", a-t-il dit. Le Sénégal tentera de se qualifier une troisième fois à la Coupe du monde de cette catégorie, qui aura lieu en 2023. Il dit espérer qu'après cette qualification, la Fédération sénégalaise de basket-ball et la LONASE se retrouveront une nouvelle fois pour signer une convention de partenariat, pour la prochaine édition de ce Mondial.