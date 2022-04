Sénégal: La BNDE renforce ses fonds propres de "2,793 milliards" CFA en 2021

Dakar — La Banque nationale pour le développement économique (BNDE) a dit avoir "entièrement mis en réserve", en fonds propres, 2,793 milliards de francs CFA à l'issue de l'exercice 2021 dont les résultats font état d'un total bilan s'établissant à "332 milliards" de francs CFA, correspondant à une progression annuelle de 53 milliards, soit plus de 19%.

Selon un communiqué parvenu jeudi à l'APS, l'assemblée générale ordinaire de la BNDE, "réunie le 14 avril 2022, a approuvé à l'unanimité les résultats de la Banque au 31 décembre 2021 qui s'élèvent à 2,793 milliards entièrement mis en réserve pour renforcer les fonds propres de la Banque". Le total bilan de la banque s'établit "à 332 milliards enregistrant une progression annuelle de 53 milliards soit + 19% qui confirme ainsi la place de la BNDE parmi les grandes banques du Sénégal". L'assemblée générale "a fortement apprécié le niveau des crédits à la clientèle et aux SFD qui se situent à 157,8 milliards de FCFA en 2021, avec une progression entre les deux exercices de 12%", indique le communiqué. Il précise que ces financements "ont été adressés aux entreprises pour les accompagner d'une part dans la relance de leurs activités post Covid 19 et d'autre part, dans la réalisation des projets d'investissements structurants pour l'économie". L'assemblée générale a de même salué "le niveau de collecte (des ressources) noté cette année avec une progression (... ) de plus de 44 milliards", peut-on lire.

La BNDE souligne par ailleurs la part des lignes de financement de ses partenaires financiers, dont la Banque ouest africaine de développement (BOAD), AFREXIMBANK ou la Banque africaine de développement. Les lignes de financement consenties à son profit par ces partenaires "ont été déterminantes dans le développement de la finance inclusive et le financement des secteurs à forts impacts pour le développement économique du Sénégal", selon le communiqué. Au total, la BNDE affirme avoir "renforcé sa position dans le secteur bancaire", au terme de l'exercice 2021, également marqué pour elle par le changement d'identité visuelle de la BNDE qui aspire à devenir "une Banque nationale de référence, innovante, accessible et partenaire privilégiée des PME". La BNDE a été créée en 2013 à la suite de la restructuration de l'ancien Fonds de promotion économique (FPE). Elle a démarré ses activités en fin janvier 2014, pour répondre au besoin de faciliter l'accès au financement des PME-PMI et d'apporter des "réponses globales" à leurs besoins financiers. La principale mission qui lui a été assignée est de "contribuer à créer et à développer" les entreprises sénégalaises, "en leur offrant des produits et services diversifiés et adaptés, avec une attention particulière sur les PME-PMI".