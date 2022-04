Sénégal: Equipes nationales locale et U23 - De nouveaux sélectionneurs nommés

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a nommé, ce jeudi, Pape Bouna Thiaw et Demba Mbaye, respectivement entraîneurs des sélections nationales locale et U23.

Ils étaient trois : Youssouph Dabo, Cheikh Gueye et Pape Thiaw. Finalement, c'est sur le dernier nommé que la Fsf a jeté son dévolu pour conduire l'équipe nationale locale, en quête de qualification au prochain Championnat d'Afrique des Nations (Algérie 2023). Quant à Demba Mbaye, il hérite de l'équipe Olympique, note Igfm qui cite Record.

Comme annoncé, Youssouph Dabo, Cheikh Gueye et Pape Thiaw se sont bousculés au portillon de la Direction technique nationale (DTN) pour la succession de Joseph Koto sur le banc de touche des équipes locale et U23. Finalement, l'instance dirigeante, en sa réunion de Comité exécutif de ce jeudi, a jugé nécessaire de jouer la carte de la continuité en confiant à Pape Bouna Thiaw la tâche de conduire l'équipe nationale locale. Comme s'il devait perpétuer l'œuvre de Joseph Koto rappelé à Dieu au mois d'octobre dernier et dont il était l'adjoint avant la disparition de l'ancien ailier de poche de la Jeanne d'Arc de Dakar.

Ainsi, Pape Thiaw aura la lourde tâche de qualifier le Sénégal au prochain Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) qui sera abritée par l'Algérie au mois de janvier 2023. Les Lions locaux qui n'ont plus participé à cette compétition depuis 2011 tenteront d'imiter les Lions A afin que le Sénégal continue sa moisson dans le gotha de lauriers du football africain. L'ancien international sera secondé dans sa tâche par Djiby Fall et Joseph Senghor comme adjoints chez les Locaux.

Cependant, sachant que Pape Thiaw n'a pas encore une certaine expérience, la faîtière et la DTN ont jugé opportun de diviser les staffs des équipes locale et U23. C'est en ce sens qu'elles ont rapatrié Demba Mbaye qui va hériter de l'équipe Olympique. Ancien coach de NGB et de Génération Foot, Demba Mbaye s'était finalement exilé au Maroc où il était jusqu'ici entraîneur du FUS de Rabat après avoir remplacé au mois d'avril 2021 Mustapha Khalfi. Mais, après discussion, les décideurs ont estimé bon de le rappeler au pays afin qu'ils s'occupent des Olympiques qui sont l'antichambre de l'équipe d'Aliou Cissé. Ce jeune technicien sera lui aussi assisté par Issa Aïdara qui était avec Joseph Koto et Abdoulaye Seck, ancien formateur à Diambars FC.