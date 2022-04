Cote d'Ivoire: Lutte contre le terrorisme dans la sous-région - Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé sur le front

En Côte d'Ivoire jeudi, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, préconise plus d'audace et de solidarité dans la lutte contre le terrorisme. C'était lors d'une rencontre au palais présidentiel à Abidjan, avec le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

" Nous avons consacré beaucoup de sommets à ce problème-là et je pense que nous devons tout faire pour éviter l'impasse d'un côté comme de l'autre, sortir des sentiers battus et réagir avec beaucoup plus d'audace et beaucoup plus de solidarité. Le problème étant difficile et complexe, personne ne peut être sûr qu'il a la vérité ou une science infuse ", a déclaré M. Gnassingbé.

Selon lui, la question du terrorisme étant devenue un problème sous-régional, les solutions doivent l'être également. " La situation est difficile parce que le Mali, la Guinée, le Burkina ou le Niger, sont très proches de nous. Nous sommes les mêmes, les peuples sont beaucoup plus intégrés que les Etats. Je suis sûr que dans nos différents pays, les populations vivent douloureusement ces situations parce que, personnes ne peut rester indifférent à ce qui s'y passe, surtout que cela dur ", a-t-il indiqué.

Pour M. Gnassingbé, il est important que les chefs de l'Etat de la sous-région, mais également les autorités de transition, continuent de se concerter. " Nous sommes obligés de travailler, de discuter avec ceux qui sont aux commandes en ce moment mais en ayant à l'esprit que ce qui est important c'est la paix, c'est la sécurité. Personne n'a envie que d'autres peuples souffrent de sanctions ", a-t-il exprimé.

Il a précisé que l'agenda commun de la sous-région est essentiellement un agenda économique. Il a souhaité que les perturbations actuelles dans la sous-région soient une parenthèse. " Je sais que nous nous sentons parfois impuissants mais nous ne devons pas céder au désespoir. Nous devons trouver les solutions et j'ai foi que nous allons continuer nos entretiens, les élargir peut-être avec nos paires pour trouver des solutions à ce problème-là ", a poursuivi M. Gnassingbé.

Selon lui, les pays, notamment le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire sentent la pression de cette situation-là. " Plutôt nous trouverons des solutions idoines, mieux ça sera pour nous ", a-t-il conclu.

Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est félicité du déplacement effectué par son homologue togolais avec qui, il a eu assez souvent des échanges sur la situation sous- régionale. " Nous avons estimé que c'était utile de la faire de visu. Je remercie M. le président d'avoir fait le déplacement pour nous permettre d'échanger et de nous concerter ", a déclaré le chef de l'Etat.