Togo: Entretien à Abidjan avec Alassane Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est entretenu jeudi à Abidjan avec son homologue togolais Faure Gnassingbé.

Les deux hommes ont évoqué la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso et la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'Etat togolais 'a invité les pays de la sous-région à tout mettre en œuvre pour adresser ces problèmes avec beaucoup plus d'audace et de solidarité', selon le communiqué de la présidence ivoirienne. Il a préconisé de poursuivre les discussions avec les autorités de transition 'pour surmonter les difficultés afin de préserver la paix et la sécurité dans notre sous-région.' M. Gnassingbé était accompagné par Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique, et Simfeitcheou Pre, conseiller du président de la République.