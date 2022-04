Afrique de l'Ouest: La Minusma évoque une situation " extrêmement préoccupante "

Le point de presse virtuel de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), tenu jeudi, a servi de cadre à son porte-parole, Olivier Salgado, pour faire le point sur les derniers développements des activités de la force onusienne pour aider à la sécurisation du Mali et appuyer le processus politique de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel.

Le porte-parole de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), Olivier Salgado, a évoqué le rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali présenté au Conseil de sécurité des Nations unies, le 7 avril dernier, par le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu pour le Mali et Chef de la Mission, El-Ghassim Wane, qui " décrit une situation d'ensemble extrêmement préoccupante ". Ledit rapport relève que " les populations civiles sont confrontées à d'immenses souffrances et il n'y a pas eu de progrès notables dans la mise en œuvre de l'accord de paix ". Il a fait part des derniers développements des activités de terrain de la Minusma portant évaluation de la situation sécuritaire et des droits de l'Homme dans le pays et de l'appui multiforme apporté aux communautés par le " groupe des bénévoles de la charité " dans le cadre de sa mission de protection des populations civiles vulnérables.

Sur le plan opérationnel, la force onusienne a mené plusieurs actions civilo-militaires au cours des trois dernières semaines. À cet effet, les Forces armées maliennes (Fama) ont été outillées sur les tâches d'ordre sécuritaire et le soutien opérationnel anti-terroriste pour parer aux menaces et attaques perpétrées par des groupes armés radicaux terroristes. " Du 18 mars au 8 avril, plusieurs sessions de formations sur différentes thématiques ont été tenues au profit des partenaires ", soutient M. Salgado, selon qui plusieurs opérations de sécurisation, dont " 1240 patrouilles terrestres et aériennes de dissuasion et de reconnaissance sur des axes stratégiques majeurs, sont menées ". Par ailleurs, " l'Unpol, qui a initiée le concept de police de proximité, a réalisé 275 patrouilles, dont 33 conjointes avec les partenaires dans le district de Bamako ainsi que dans les régions centre et du nord, afin de contribuer à un environnement sécurisé ". Malgré les nombreuses attaques subies par les Casques bleus et les installations de la Minusma, il réitère la détermination de la mission onusienne à poursuivre la mise en œuvre de son mandat au Mali.

À propos de l'attaque de Mourra qui avait fait plusieurs morts, Olivier Salgado annonce l'ouverture d'une enquête. " Les enquêtes sont ouvertes par la Minusma suivant une approche approfondie, rigoureuse et impartiale, et les conclusions documentées seront partagées avec les autorités maliennes avant d'être rendues publiques au moment opportun, afin que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ", déclare-t-il.