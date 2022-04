Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le Premier ministre galvanise le 11e RIC de Dori

Le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, a rendu visite, le jeudi 14 avril 2022, aux Forces de défense et de sécurité de la région du Sahel. A l'occasion, le chef du gouvernement a encouragé la troupe et rassuré les unités combatives sur les efforts déployés pour triompher des forces du mal. A l'occasion, le chef du gouvernement a rencontré les personnes déplacées internes de Dori et les forces vives de la région du Sahel.

La restauration de l'intégrité du territoire national tient à cœur le gouvernement. Après la mise en place de l'exécutif burkinabè intervenue il y a près d'un mois et demi, le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, accompagné de son ministre en charge de la défense, a effectué, le jeudi 14 avril 2022, une visite au 11e Régiment d'infanterie commando de Dori dans la région du Sahel. Selon M. Ouédraogo, cette première sortie en région vise essentiellement a encouragé les Forces de défense et de sécurité (FDS) déployées sur les champs de bataille dans la lutte contre le terrorisme. Habillé en tenue militaire pour la circonstance, le Premier ministre s'est, dans un premier temps, entretenu à huis clos pendant une trentaine de minutes avec le commandement du régiment avant d'adresser un message à la troupe. Il a, à l'entame de ses propos, relevé que la feuille de route assignée à la Transition est principalement axée sur la question sécuritaire. A ce propos, le chef du gouvernement a soutenu que l'objectif principal est de libérer les zones occupées, assurer la continuité du service public et le développement.

Le chef du gouvernement, Albert Ouédraogo, aux FDS : " Ensemble, nous allons réussir la mission ":

Pour y parvenir, M. Ouédraogo a assuré que les soldats en première ligne aux combats contre l'hydre terroriste ne sont pas seuls. " Vous avez le soutien indéfectible du président du Faso. Je suis aussi venu vous témoigner la reconnaissance de mon gouvernement et du peuple burkinabè. La situation est difficile, mais sachez qu'ensemble, nous allons réussir la mission ", a-t-il confié. Pour vaincre les forces du mal, le Premier ministre a expliqué que son gouvernement travaille à asseoir les conditions idoines afin de permettre aux unités combattantes de faire face à l'ennemi. A son avis, les efforts de l'Etat vont dans le sens du renforcement de l'efficacité de l'action militaire sur le terrain et de l'amélioration de la collaboration entre les FDS, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les populations. Sur le plan organisationnel, le chef de l'exécutif s'est réjoui de l'amélioration de la coordination des dispositifs de renseignement et de la veille stratégique au sein du commandement d'une part, et d'autre part entre les différents corps engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Une note d'espoir:

Albert Ouédraogo a, en outre, rassuré les " boys " que dans le cadre de l'effectivité de la politique de sécurité nationale et de ses instruments de mise en œuvre, d'importants projets d'équipements sont prévus en vue de renforcer les moyens matériels et logistiques des FDS. Outre ces rencontres avec les forces de défense et de sécurité, le chef de l'exécutif burkinabè a mis à profit son séjour dans la région du Sahel pour s'enquérir des conditions de vie des personnes déplacées internes dans la ville de Dori et échanger avec les forces vives de la région. " C'est un message d'espoir que nous sommes venus vous apporter et vous dire que le gouvernement travaille d'arrache-pied afin de réunir les conditions pour votre retour dans vos localités d'origine ", a-t-il martelé. Un message bien accueilli par les PDI à travers des applaudissements nourris. Concernant la rencontre avec les forces vives, celles-ci ont soumis quelques préoccupations au Premier ministre. Il s'agit, entre autres, de l'ouverture de boutiques-témoins dans la région du Sahel, la sécurisation du tronçon Dori-Kaya, la réouverture du Tribunal de grande instance de Dori, la problématique des coupures intempestives de l'eau et de l'électricité, la défaillance des réseaux de communication et la question des évacuations sanitaires. A ces préoccupations, le Premier ministre dit avoir pris bonne note.

" Nous sommes déjà informés par nos structures déconcentrées sur ces difficultés et nous allons travailler à apporter des solutions. Nous sommes convaincus qu'avec la vision holistique qui consiste à mettre en œuvre des projets de développement en plus de l'action militaire, nous parviendrons à renverser la tendance dans cette lutte contre le terrorisme ", a assuré le Premier ministre. Pour ce faire, il a invité les populations à contribuer pour le retour à la paix en participant à la démarche du président du Faso qui consiste à mettre en place des Comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Le Premier ministre a, par ailleurs, confié avoir transmis le même message au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les leaders religieux et coutumiers de la région du Sahel.