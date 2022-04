Cote d'Ivoire: Première session 2022 du Cnds - Le Conseil félicite le gouvernement pour ses actions en faveur du dialogue social

Le Conseil National du Dialogue Social (Cnds) s'est réuni en sa première session ordinaire de l'année 2022, les 12 et 13 avril 2022, à son siège sis à la Riviera Bonoumin, sous la présidence de N'Doumi Bernard, président de l'institution.

A la clôture de cette session qui s'est tenue en présence des conseillers, le président N'Doumi Bernard a salué le gouvernement pour la prise en compte des préoccupations des organisations syndicales. " Nous nous félicitons de la diligence du gouvernement à traiter avec efficacité toutes les préoccupations des organisations syndicales. Une chose qui améliore les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Cet engagement a également boosté les relations entre l'Etat et les travailleurs et entre le secteur privé et public ", s'est-il félicité.

La session a aussi été l'occasion pour le Cnds " d'examiner dans quelle mesure, gouvernement, employeurs et travailleurs auxquelles s'ajoutent les autres composantes de la société pourront continuer à chercher des dispositions communes qui régissent la conception des politiques et les comportements des différents acteurs du monde du travail ". Le Cnds se félicite de la décrispation notée au cours de l'année 2021 Le président du Cnds s'est toutefois félicité de la décrispation notée au cours de l'année 2021 et a exhorté les conseillers de l'institution à prendre une part active aux travaux des plans d'actions ainsi que des perspectives pour l'année 2022 dont les points saillants sont entre autres la trêve sociale dans l'administration publique ; le cas de violation des droits de l'homme en entreprise et notamment de la liberté syndicale. Ce, en vue de contribuer à l'enracinement du dialogue social.

Les présidents et rapporteurs des commissions ont au cours de ladite session fait le point de leurs activités au titre de l'année 2021. Les différents rapports ont été approuvés par le conseil qui les a félicités pour la qualité du travail. Les rapports d'activités annuels de 2017, 2018, 2019 et 2020 remis aux autorités de tutelle en mai 2022. Le conseil a également saisi l'occasion pour annoncer la remise officielle des rapports d'activités annuels de 2017, 2018, 2019 et 2020 aux autorités de tutelle en mai 2022. Aussi, il a été porté à la connaissance des uns et des autres que le secrétaire exécutif, Soro Dolourou Emmanuel a été appelé à d'autres fonctions. Faut-il le rappeler, le Conseil National du Dialogue Social (Cnds), est un outil de régulation et de vielle sociale. C'est une institution d'utilité publique créée par décret N°2007-608 du 8 novembre 2007. C'est un cadre de consultation, de médiation, d'arbitrage, de concertation et de réflexion permanente entre le Gouvernement, les employeurs et les travailleurs sur des questions de toute nature en rapport avec le monde du travail, qu'il s'agisse du secteur privé, public ou parapublic.