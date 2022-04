Cote d'Ivoire: Éducation nationale et Alphabétisation - Le rapport final des états généraux validé

Au terme de trois jours d'intenses réflexions et d'échanges, du 11 au 13 avril, les participants aux travaux des états généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Egena) ont validé, mercredi, à Abidjan-Cocody, le rapport final, un document qui reflète la volonté des Ivoiriens. À la cérémonie de remise dudit rapport, la ministre de l'Éducation nationale et l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a marqué sa satisfaction après la lecture du document qui sera bientôt transmis au Chef de l'État, Alassane Ouattara. Annonçant les changements attendus après les Egena, elle a indiqué qu'il s'agit de placer les enseignants et les élèves au cœur de l'école ivoirienne. " Il faut revoir le mode de recrutement de l'enseignant, sa formation initiale et sa motivation. Ce sont ces innovations qui vont nous aider à co-construire un pacte social durable plaçant la réussite de l'apprenant dans toutes les actions éducatives", a déclaré Mariatou Koné à la cérémonie de clôture des journées de validation des Egena.

Mariatou Koné satisfaite du document final:

Pour la ministre, l'école est le pilier d'une nation parce que c'est elle qui fournit le capital humain. Et d'ajouter que son ambition est d'offrir une école de qualité à la Côte d'Ivoire car l'école n'est pas une dépense, mais un investissement. " Je suis satisfaite des Egena. Je voudrais rassurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations qui sont sorties des réflexions pour favoriser le rayonnement de notre système éducatif", a-t-elle soutenu. Ce fut aussi l'occasion pour elle de remercier les partenaires techniques et financiers du système éducatif ivoirien. Trois motions de remerciement ont été lues à ces journées. Les participants ont exprimé leur gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara; au Premier ministre, Patrick Achi et à la ministre Mariatou Koné. Pour rappel, les travaux de réflexion sur l'école ivoirienne ont été lancés le 19 juillet 2021, par le Premier ministre Patrick Achi.