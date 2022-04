Cote d'Ivoire: Coupe Magali Vremen - Assohou Group remporte le trophée

Les nageurs d'Assohou Group ont remporté la 5e édition de la Coupe fédérale dotée du trophée Magali Vremen, le 9 avril, à la piscine municipale de Dabou. C'est le deuxième trophée consécutif que vient de gagner cette équipe avec un total de 583 points.

Les athlètes de cette formation ont été plus rapides que leurs adversaires du jour. Comme l'édition précédente, ils ont devancé au classement le Club omnisports Descartes (Cod) et Seamens Club qui ont respectivement récolté 475 et 402 points et ont terminé 2e et 3e. Les clubs que sont Académie du Roi de Gloire (4e), Résidence N'Da (5e) et François Vieté (6e) n'ont pas été ridicules. Cette compétition ouverte aux clubs régulièrement affiliés et à jour de leur cotisation 2021-2022 a été âprement disputée par toutes ces équipes.

Les 57 nageurs ont bataillé dur dans la catégorie des mini poussins, des poussins, des benjamins et des minimes. " Nous sommes satisfaits du niveau des jeunes nageurs qui ne cessent de progresser ", s'est réjoui Aza Dominique, président de la commission technique de la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage (Fins).