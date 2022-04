Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance / Cn-Maep - Vers la mise en œuvre de l'orientation stratégique

Le président de la Cn-Maep, David Musa Soro, a appelé jeudi 14 avril 2022 à Cocody-Attoban les représentants permanents de cette institution de bonne gouvernance à redoubler davantage d'efforts. Tout en gardant à l'esprit que cette structure est la vitrine de promotion de la bonne gouvernance comme les autres institutions nationales qui travaillent sur cette question.

C'était au cours de leur première session ordinaire de cette année. L'occasion pour le président Musa David Soro d'inviter les représentants permanents à travailler davantage à favoriser l'adoption de politiques, de normes et pratiques conduisant à une stabilité politique, à une croissance économique et à un développement durable. Ainsi qu'à une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée. Musa David Soro a aussi invité les représentants de la Cn-Maep à mettre en œuvre l'orientation stratégique du Maep. Ensuite, à établir et à rendre opérationnel le programme national d'action du Maep. Ensuite, à produire le processus d'évaluation interne de la Côte d'Ivoire et enfin, à assurer le suivi et la mise en œuvre des résultats de l'évaluation. Pour le premier responsable de Cn-Maep, son institution est sur la bonne voie dans la mise en œuvre de ses missions.

Le président de la Cn-Maep présente son rapport:

Au cours de cette session, le président de la Cn-Maep a fait son rapport de gestion du premier trimestre 2022. Lequel rapport a porté sur la mise en œuvre du programme d'administration exécuté pendant le premier trimestre 2022 et aussi sur le programme de gouvernance. Pour Aimée Zebeyoux, représentante permanente des organisations féminines de la société civile, la Cn-Maep créée en 2015 sous le leadership du Président Alassane Ouattara, permet de voir les problèmes spécifiques des jeunes, des femmes et de la société civile. Déclinant son rôle au sein de la Cn-Maep, elle a dit qu'elle défend les droits des organisations féminines au sein de la commission.

Quant à la représentante du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État au sein de la commission, Cissé Mariam, elle a déclaré que la Cn-Maep concerne toutes les couches de la société. "Nous sommes là pour évaluer l'état de gouvernance de l'État", a-t-elle dit. Il faut dire que la bonne gouvernance est la priorité 3 de l'action gouvernementale 2022.