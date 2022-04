Algérie: Hammadi - Nécessité de promouvoir l'investissement touristique

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi a mis en avant jeudi à Alger la nécessité de promouvoir et de soutenir l'investissement touristique en accompagnant les opérateurs du secteur dans la réalisation des structures conformes aux normes internationales en vigueur.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que son secteur attachait "une grande importance à l'activité thermale", rappelant à ce propos l'importance de "valoriser et exploiter les sources thermales disponibles et d'œuvrer pour la modernisation et la réhabilitation des établissements et des stations thermales existantes".

Il a en outre souligné l'importance de "créer un climat approprié en vue du soutien à l'investissement, de la réalisation de nouvelles stations thermales au niveau des sources thermales pouvant abriter des projets et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée pour améliorer les prestations fournies".

A une question sur la protection des sites archéologiques et historiques dans la wilaya de Tiaret, M. Hammadi a estimé que ces sites et ces monuments archéologiques "constituent un potentiel touristique très important qui nécessite une prise en charge pour en faire un produit touristique à promouvoir par les agences de tourisme et de voyages".

Il a fait savoir que son secteur "a récemment conçu de nouveaux circuits touristiques et les a mis à la disposition des agences de tourisme pour les introduire et les commercialiser", relevant qu'"un portail électronique dédié à la promotion du tourisme et de la richesse touristique de toutes les régions du pays sera bientôt créé".

En vue de protéger les monuments archéologiques, le ministre a rappelé un partenariat liant son secteur au ministère de la Culture pour préserver ce patrimoine historique et culturel à travers la coordination avec l'Observatoire national de la société civile (ONSC).

Par ailleurs, le ministre a qualifié la région de Touggourt de "prometteuse" au vu de sa "diversité touristique unique", mettant l'importance d'encourager les investissements dans cette région.

M. Hammadi a mis l'accent en outre sur la nécessité de réhabiliter l'hôtel "El-Wahat", précisant que cet établissement avait bénéficié d'un prêt bancaire de 522 millions DA, et que les travaux de réhabilitation avaient débuté en 2018, dans le cadre du programme de l'Etat visant à réhabiliter des hôtels publics.