Algérie: Décès d'un correspondant d'Echourouk à Oran - Bouslimani présente ses condoléances

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a adressé, jeudi, un message de condoléances à la famille du correspondant de la chaîne Echourouk dans la wilaya d'Oran, Abdelkader Larayeche, décédé mercredi.

En cette douloureuse épreuve, le ministre a adressé ses "condoléances les plus attristées et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille du défunt et à la communauté de la presse, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort", lit-on dans le message de condoléances.

Connu pour sa passion pour l'activité culturelle et son engagement dans l'action caritative bénévole, le défunt avait animé plusieurs manifestations culturelles et artistiques à travers le pays et occupé le poste de président de l'Association culturelle Méditerranée.