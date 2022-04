Algérie: Sud et Hauts plateaux - Une subvention des factures d'électricité de 25% à 65%

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, jeudi à Alger, que 23 wilayas du Sud et des Hauts plateaux avaient bénéficié de subventions partielles des factures d'électricité des clients à faible et moyenne consommation, à hauteur de 65% et 25% au profit les activités économiques.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales et présidée par M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée, M. Arkab a précisé que le taux de subvention avait atteint 65% pour une consommation de 12.000 kwh par an pour les ménages et les exploitations agricoles et 25% au profit des activités économiques.

Dans le même contexte, M. Arkab a précisé que "le montant de la subvention de l'Etat des factures d'électricité au profit de ces régions s'est élevé en 2020 à 18,9 milliards Da".

En réponse à une question du député Bachir Farhani (groupe des Indépendants) sur la possibilité pour les habitants du sud de Batna de bénéficier des mêmes avantages offerts aux habitants des wilayas du Sud en matière de subvention des factures de d'électricité, le ministre a indiqué que cette wilaya n'enregistre pas le même niveau de consommation électrique par rapport aux autres wilayas, mais "bénéficie de prix d'électricité bas qui ne reflète pas la réalité des coûts de production et de distribution d'électricité".

"La wilaya de Batna a bénéficié de plusieurs programmes et réalisations ayant permis d'atteindre une moyenne d'électrification de 96 % (presque 350.000 abonnés) et une moyenne de raccordement au gaz de 86% (presque 300.000 abonnés)", a-t-il poursuivi.

A propos du renouvellement du siège de la société de distribution d'électricité et de gaz de la commune de Barika (Batna), le ministre a déclaré que "le projet a été enregistré mais sa réalisation a été freinée en raison de la difficulté financière que traverse Sonelgaz pour cause de factures impayées", ajoutant que la réalisation du nouveau siège aura lieu dès l'amélioration de la situation financière de la société.

Ces études ont également révélé que les prix de l'énergie en Algérie sont "excellents" pour les ménages consommant l'électricité de basse tension.

Approvisionnement de l'Aéroport de Touggourt en kérosène dans les plus brefs délais

En réponse à une question du député Moussa Kherfi (MSP) sur le raccordement en gaz de la cité El Moustakbal dans la wilaya de Touggourt, le ministre a rappelé que cette wilaya a bénéficié de plusieurs opérations de distribution publique de gaz dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014 consacré principalement à cette wilaya pour un montant global de 2 milliards de DA environ.

Il a affirmé que les opérations enregistrées pour la wilaya de Touggourt avaient étaient réalisées à 100%, ce qui a permis de raccorder 7833 foyers au gaz naturel.

En ce qui concerne le quartier El-Moustakbel, M. Arkab a expliqué que "la majorité des lotissements sont raccordés au gaz naturel, ajoutant que d'autres seront raccordés, à savoir El-Moustakbel 1, El-Moustakbel Sud 1 et 3 et El-Moustakbel- Nord 5 et 6 dans le cadre des opérations inscrites au budget de la wilaya".

Dans sa réponse au même député, le ministre a précisé, que son secteur avait réalisé une étude en vue d'approvisionner l'aéroport de Touggourt en carburant "dans les plus brefs délais" et que ces équipements seront utilisables dans les "prochaines semaines".

En réponse à la question orale du député Larouci Krid (Parti El Karama) sur les tarifs appliqués aux équipements électriques pour les agriculteurs et le raccordement de la région de Labrach (quartier Al-Badr) dans la wilaya de Biskra au gaz naturel, M. Arkab a précisé que le raccordement de cette zone nécessite la réalisation d'un réseau de transport de 8 km et d'un réseau de distribution de 15 km pour acheminer le gaz vers 250 foyers.

Il a révélé que le raccordement de cette zone au gaz sera examiné dans le cadre du programme actuel.