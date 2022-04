Madagascar: Cybersécurité - Les entreprises du secteur aérien s'associent pour la protection des systèmes d'informations

La cybersécurité devenue un enjeu de taille pour la gestion du secteur aérien.

Ravinala Airports a organisé, hier au Novotel, le premier séminaire sur la cybersécurité. L'objectif étant, avec ses partenaires, de débattre et d'agir pour des actions en faveur de la protection des systèmes d'informations dans les entreprises opérant dans le secteur aérien.

" Enjeux de la cybersécurité à Madagascar, cas des entreprises opérant dans le secteur aérien ", tel a été le thème de cette rencontre qui a vu la participation de nombreux responsables d'entreprises et d'autorités publiques impliqués dans ce sujet d'actualité en lien avec cette période de réouverture des frontières.

Facilitation

La digitalisation est un outil excellent de facilitation de la gestion des entreprises, en leur permettant notamment d'optimiser le temps et la qualité de travail de leurs équipes, leurs relations avec leurs clients, leurs fournisseurs ainsi que tous leurs partenaires. Des avantages qui ont aussi ses revers puisque l'usage d'outils de centralisation de données et d'internet peut néanmoins exposer les entreprises à des menaces à travers le cyberespace tels que l'espionnage industriel, les demandes de rançon, les propagandes et attaques terroristes en vue de déstabiliser une société, un aéroport ou un État. L'objectif de ce séminaire, organisé avec le soutien du ministère des Transports et de la Météorologie et du ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, est justement de permettre un meilleur rapprochement afin de faire des intervenants du secteur aérien une communauté engagée autour de la protection des systèmes d'informations.

Risques

La cybersécurité au sein de Ravinala Airports a figuré parmi les programmes de ce séminaire. " La vision de Ravinala Airports est d'intégrer l'innovation et la transformation digitale comme un pilier majeur de sa stratégie d'entreprise pour devenir un opérateur aéroportuaire de référence dans l'Océan Indien. Ravinala Airports ne peut néanmoins y arriver seul, car chaque entreprise, chaque entité aéroportuaire en relation avec les aéroports peut être exposée à des risques de cyberattaques sans même le savoir ", a déclaré Julien Coffinier, Directeur général de Ravinala Airports. Le groupe ADP et le groupe Axian Nexthope ont compté parmi les participants à ce premier séminaire sur la cybersécurité, devenue un enjeu de taille dans la gestion des frontières aériennes.