Afrique: Plus de 800 élèves au Championnat national scolaire de mini-foot

Plus de 800 élèves filles et garçons représentant l'ensemble des Académies régionales d'éducation et de formation participent, du 14 au 17 avril à Kénitra, au Championnat national scolaire de mini-foot pour la saison scolaire 2021-2022.

Organisée par le ministère de l'éducation nationale, du Préscolaire et des Sports en coopération avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire sous le signe "Le sport scolaire au service des élèves", cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel des activités sportives scolaires pour la saison scolaire 2021-2022, indique un communiqué du ministère.

Ainsi, 800 élèves prennent part à ce championnat national regroupant 48 équipes issues des différentes régions du Royaume et qualifiées des championnats régionaux. De même, le championnat constitue l'occasion idoine pour les élèves de mettre en valeur leurs talents sportifs et leur ouverture sur les autres, outre la consécration de l'égalité des sexes et des chances.

La cérémonie de clôture de ce championnat sera marquée par la distribution de médailles et de coupes aux équipes gagnantes. Des hommages seront également rendus à des membres de la famille de l'éducation et de la formation en reconnaissance de leurs services rendus pour la promotion des sports scolaires, conclut le communiqué.