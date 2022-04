Maroc: Festival du film arabe de Malmö - Quatre productions marocaines en compétition officielle

Quatre productions marocaines sont en compétition officielle du Festival du film arabe de Malmö (MAAF), en Suède, dont la 12ème édition se tiendra du 4 au 9 mai prochain.

Il s'agit, dans la catégorie des longs métrages de fiction, de "Life Suits Me Well" (La vie me convient) du réalisateur Al Hadi Ulad Mohand (Maroc, France), et de "Femmes Suspendues", de la réalisatrice Meriem Addou (Maroc, France, Qatar), dans la catégorie des longs métrages documentaires, indique un communiqué des organisateurs.

Il s'agit, en outre, de "Ashes" (Cendres) de Mustapha Farmati (Maroc), et de "Tender Threads" (Fils de tendresse) de Ouijdane Khallid (Maroc), dans la catégorie des courts métrages, poursuit la même source. La compétition officielle regroupe une sélection de 56 films (31 longs et 25 courts), produits par 14 pays arabes et coproduits par 10 pays occidentaux, souligne le communiqué.

Par catégorie, le programme comprend les longs métrages de fiction (12 films), les longs métrages documentaires (8 films), les courts métrages (25 films), le programme des Mille et une nuits (4 films), le programme spécial de projections "Films Worth Watching" (films qui méritent d'être vus), les projections scolaires (2 films), outre les deux films programmés dans les projections de gala des nuits d'ouverture et de clôture.

Le président et fondateur du MAFF, Mouhamad Keblawi, s'est dit "fier" de la diversité du programme de cette édition, qui se déroule en présentiel cette année, après deux éditions tenues en ligne, en raison de la pandémie de Covid-19, rapporte le communiqué. "Malmö revient pour être un point de rencontre annuel, où les cinéastes arabes rencontreront leurs homologues de Suède et des pays nordiques, formant une fenêtre unique pour la coopération entre les deux parties", a-t-il dit.

Le MAAF a sélectionné le film "Les filles de Abdulrahman" du réalisateur jordanien Zaid Abu Hamdan comme film d'ouverture de la 12e édition du festival.

Droits d'auteurs et droits voisins

La Chambre des représentants a approuvé à l'unanimité, lundi à Rabat, le projet de loi n° 66.10 modifiant et complétant la loi 2.00 relative aux droits d'auteurs et droits voisins. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que ledit projet s'inscrit dans le domaine juridique et social, ce qui a poussé le gouvernement à le programmer comme premier projet de loi dans le domaine culturel, afin de protéger les droits des créateurs et des auteurs.

Ce projet de loi traduit l'engagement du gouvernement dans le domaine social et dans le recours à l'investissement rentable au lieu des subventions, a ajouté le ministre. Il vise également à inclure des dispositions relatives à l'exploitation numérique des œuvres musicales, audiovisuelles et visuelles, et à mettre la loi en conformité avec les conventions internationales, notamment avec le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Ainsi, il a pour objectif d'ajouter de nouvelles dispositions relatives à la protection des droits d'auteur et des droits voisins dans l'univers numérique, ainsi que d'autres impératifs liés au "droit de suite" qui porte sur les droits matériels des artistes plasticiens découlant de la revente de leurs œuvres originales (peintures, sculptures, etc.).

"Nuits du Ramadan"

Le coup d'envoi a été donné récemment à Agadir, aux "Nuits du Ramadan", un programme culturel et artistique , visant l'animation de plusieurs centres culturels et espaces de proximité, tout au long de ce mois sacré.

Au menu de ce programme initié par la collectivité territoriale d'Agadir, figurent notamment, l'organisation d'une exposition artistique et la présentation de pièces de théâtre, ainsi que des interprétations de troupes traditionnelles locales et nationales.

Les trois premières soirées de cette manifestation ont été marquées par la présentation d'une série de spectacles interprétés par des troupes traditionnelles dans les places de Talborjt et Takiouine. Ce programme culturel et artistique diversifié ambitionne de satisfaire tous les goûts et répondre aux attentes du public.