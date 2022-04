Algérie: La levée des contraintes devant les investisseurs contribuera à la création de plus de 50.000 emplois

Relizane — Le médiateur de la République, Brahim Merad, a souligné jeudi à Relizane que les mesures prises pour lever les entraves devant les investisseurs devront contribuer à la création de plus de 50.000 postes d'emploi à travers le pays.

M.Merad a souligné dans une déclaration à la presse lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya que "les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la levée des obstacles devant les investisseurs, permettront dans les prochaines semaines de créer plus de 50.000 emplois directs, grâce à l'entrée en activité de plus de 830 projets d'investissement à l'arrêt".

Il a insisté que "l'Etat œuvre à améliorer le climat de l'investissement, offrir des facilités permettant aux investisseurs de travailler loin de la bureaucratie et ce conformément aux instructions du président de la République qui veille à fournir et à créer un climat adapté aux investisseurs et leur accompagnement pour relancer la dynamique économique et générer des emplois aux jeunes".

S'agissant du devenir de l'unité de montage de véhicules allemands Sovac à l'arrêt et qui se trouve au parc industriel de Sidi Khettab de la wilaya de Relizane, Brahim Merad a indiqué que "le Gouvernement s'attèle à trouver la solution opportune à cette question, actuellement au stade d'enrichissement, afin de trouver un cadre adéquat permettant le retour à l'activité des unités industrielles à l'arrêt".

Pour sa part, le wali de Relizane, Attallah Moulati a souligné que le comité de wilaya chargé du suivi et de la levée des restrictions sur les projets d'investissement s'emploie à lever les obstacles à tous les projets d'investissement qui ont atteint un taux avancé de réalisation quelles que soient les raisons de leur suspension.