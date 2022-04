Egypte: Morsi suit l'avancement de nombre de projets en cours d'exécution

Le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi a suivi l'avancement de nombre de projets en cours d'exécution et ce lors d'une réunion avec des chefs des secteurs de l'autorité nationale de la production militaire.

M. Morsi a jugé impérative la mise au point d'une stratégie évidente et déterminée pour chaque société, unité, secteur affiliés au ministère de la production militaire pour y améliorer le travail et la production tout en soulignant l'importance de respecter les calendriers fixés et les normes de qualité requises dans l'achèvement des projets exécutés par le ministère de la production militaire.

M. Morsi a de même jugé important que les divers organes relevant du ministère n'épargnent aucun effort pour poursuivre son rôle vital dans le soutien de l'économie nationale, le développement de l'industrie nationale sur les volets militaire et civil et la coopération avec les diverses parties industrielles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte.