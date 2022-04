Afrique: Bouly Junior Sambou, l'attaquant à la mode au Sénégal

Avec 10 buts en 16 matchs, l'attaquant du Jaraaf, Bouly Junior Sambou est devenu la terreur des défenses. C'est désormais l'homme à tout faire du club dakarois qui va encore compter sur lui pour atteindre des objectifs de titre et l'aider à intégrer à "moyen terme" la sélection des Lions de la Teranga.

Le Jaraaf a raté le coche dimanche contre l'AS Pikine lors de la 17e journée en se faisant battre (0-2) et en perdant le contact en tête de la Ligue 1.

"C'est tout notre premier atout offensif. S'il ne marque pas, c'est difficile", admet son entraîneur Cheikh Gueye qui ajoute que son attaquant est une force à la fois offensive et défensive.

Et c'est paradoxal à dire, c'est notre premier défenseur, c'est lui qui fait le pressing et qui fait les efforts nécessaires, a ajouté le technicien adroit des deux pieds et de la tête.

"Nous devons l'aider à améliorer son jeu en pivot", a-t-il dit soulignant qu'il restait la première force offensive rappelant que Sambou ne tire pas les penaltys.

S'il est vrai que ce n'est pas le titreur attitré au Jaraaf, il est loin d'être maladroit dans cet exercice, a poursuivi le technicien.

Youssouph Dabo qui a accueilli l'attaquant à Teungueth FC en provenance de l'EJ Fatick (ligue 2 sénégalaise) parle d'un bon prospect qui a de grandes qualités.

"Pour devenir un attaquant de haut niveau, il doit s'améliorer sur le plan technique, sur sa première prise de de balle", a estimé le coach Dabo applaudissant la générosité du footballeur.

Ciré Dia, l'ancien attaquant du Jaraaf et de l'équipe nationale au début des années 2000 qui a travaillé à sa venue dans l'équipe de la Médina, abonde dans le même sens indiquant qu'il n'est pas loin des meilleurs.

"C'est un travailleur infatigable, il sait ce qu'il veut et où il veut aller", a-t-il dit indiquant que c'est une éponge très à l'écoute.

"Il sait qu'il doit faire des efforts dos au but et il s'est beaucoup amélioré avec le ballon quand il doit faire remonter son bloc-équipe", a-t-il souligné le voyant aller très haut.

"Je suis heureux d'avoir ce genre d'attaquant dans mon équipe, il sait marquer des deux pieds et de la tête et devient le premier défenseur", a-t-il par ailleurs ajouté.

De sa propre bouche, Bouly Junior Sambou se présente comme "un attaquant vif, combatif, athlétique et qui dispose d'une bonne technique".

"Dix buts en 16 matchs, c'est insuffisant si je mets en rapport les occasions que j'ai réussies à me procurer, je dois m'améliorer sur ce plan", a reconnu l'athlétique attaquant refusant de se fixer un objectif en terme de chiffres.

"L'objectif, c'est de marquer le plus grand nombre de buts possibles pour la saison", a-t-il dit.

"Je ne me fixe aucun objectif et je me bats pour m'améliorer chaque fois que je pose les pieds dans une aire de jeu", a poursuivi l'attaquant sénégalais qui a pris part au bon parcours du Jaraaf en Coupe de la Confédération CAF en 2020-2021.

"L'objectif est de jouer les plus grandes compétitions comme la Coupe du monde 2022, tout est possible d'ici sept mois et les footballeurs locaux sont aussi concernés par l'équipe nationale A", a-t-il fait savoir.

"En tout cas, nous sommes prêts pour porter le maillot national", a dit le footballeur sénégalais qui souahite convaincre Aliou Cissé, le sélectionneur à l'appeler faire intégrer le groupe de performance dès le mois de juin avec les matchs éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2023.

Ancien sélectionneur national 2009-2012, Amara Traoré le présente comme "un attaquant de surface".

"Sambou a un bon jeu de tête, un bon jeu dos au but, un instinct de buteur", a indiqué l'ancien attaquant de Gueugnon et du FC Metz (France) l'appelant à travailler davantage sur l'animation collective.

Bouly Junior Sambou pèse sur les défenses, il est encore très perfectible mais il a les capacités pour aller dans les meilleurs championnats, a-t-il dit l'appelant à travailler dans l'intensité, dans la compréhension tactique.

"Aussi faire les bons gestes et lire très vite le jeu", a-t-il dit soulignant qu'à côté de grands attaquants, il va s'améliorer.