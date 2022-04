Soudan: Ministère des AE examine la situation des Soudanais en Ukraine

Khartoum, 15 avril 2022. (SUNA) - Le ministère des Affaires étrangères a examiné jeudi un rapport détaillé sur la situation des ressortissants soudanais en Ukraine dans le contexte des efforts déployés par le ministère et ses missions diplomatiques pour les Soudanais de la diaspora.

Le directeur du département de l'information , porte-parole officiel du ministère, l'ambassadeur Khalid Farah, a souligné que la mission soudanaise à Kiev a reçu un soutien financier du vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Mohammed Hamdan Daglo pour diriger l'opération d'évacuation et le transport des Soudanais aux passages frontaliers dans les zones de leurs résidents.

L'ambassadeur Khalid a indiqué qu'un comité d'urgence, dirigé par le directeur général des affaires consulaires et des membres des cercles concernés, a été formé pour évacuer les Soudanais en Ukraine indiquant que ceux qui ont été aidés à l'évacuation, selon la mission à Kiev, s'élevaient à mille personnes, et plus de deux cents d'entre eux ont traversé vers la Roumanie, tandis que le reste a été réparti entre d'autres passages avec les pays voisins, ajoutant que le reste ne dépassait pas dix personnes qui préféraient rester avec leurs familles, selon les informations de la mission à Kiev.

Il a dit que la mission à Kiev dirigée par le chargé des affaires et l'attaché administratif a déployé de grands efforts pour mener à bien le processus d'évacuation et les contacts avec les cotés officiels concernés.

L'ambassadeur Farah a indiqué, lors de la conférence de presse, que le comité concerné, en coordination avec les autorités concernées, a suivi les derniers développements de la situation, et les ambassades à Berlin, Bucarest et Vienne ont achevé le processus d'évacuation en coordination avec les autorités compétentes des trois pays pour évacuer le reste.

D'autre part, l'ambassadeur Farah a remercié les dirigeants égyptiens représentés par le président égyptien, Abdel Al-Fattah Al-Sisi, qui a donné des directives pour exempter les citoyens du Soudan et du Sud Soudan , résidant en Égypte, des amendes de résidence et leur accorder six -onième période pour ajuster leur situation.