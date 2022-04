Congo-Kinshasa: 15 avril - Journée mondiale de l'Art/Voici le rôle de l'art pour la société !

Le 15 avril de chaque année est dédiée à la Journée Mondiale de l'Art. Cette date consiste à porter un nouveau regard sur l'art qui enrichit, nourrit, vivifie et fortifie. Il éternise nos actes et envies par le génie habile de nos inspirations et aspirations. Par l'art, on sublime la beauté, on s'exprime avec le cœur pour partager le bonheur.

Etymologiquement parlant, il n'est pas facile de donner une définition de l'art. Mais, on peut retenir que l'art est l'expression imaginaire à une création d'objet ou de mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique.

Retenez qu'il existe actuellement neuf arts qui sont classés dans l'ordre suivant : l'architecture, la sculpture, les arts visuels (peinture et dessin), la musique, la littérature, les arts de la scène (théâtre, danse, mime et cirque), le cinéma, les arts médiatiques (radio, télévision et photographie) et la bande dessinée, le manga et les comics.

Cette journée mondiale consacrée à l'art vise aussi à célébrer les créateurs (artistes) et toutes personnes aptes à laisser attirer le monde par l'art, quelle que soit sa forme d'expression.

Conformément aux objectifs du Développement Durable (ODD), l'art nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples du monde. Il joue un rôle important dans le partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité et du dialogue.

Donc, il y aura toujours de l'art si est seulement le monde continue à soutenir des environnements qui favorisent et protègent les artistes et la liberté artistique. Dans ce sens, le développement de l'art contribue également à la réalisation d'un monde libre et pacifique.

Les célébrations de la Journée mondiale de l'art contribuent à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable.

"Cette Journée mondiale rappelle à point nommé que l'art peut nous unir et nous relier, même dans les situations les plus difficiles. En effet, la faculté de l'art à rassembler, à inspirer, à guérir et à transmettre a semblé de plus en plus évidente au cours des crises et des conflits récents, y compris la pandémie de COVID-19", souligne le numéro Un de l'UNESCO lors d'un discours. Cette journée est également l'occasion de remettre en lumière l'éducation artistique dans les écoles car la culture peut ouvrir la voie à une éducation inclusive et équitable.

Rappelons que la première journée mondiale de l'art a été organisée en 2012, à l'initiative de l'International Asso-ciation of Art (IAA) appuyée par l'UNES-CO. C'est en 2019 lors de la 40ème session de sa conférence que l'UNESCO avait proclamé officiellement la date du 15 avril comme Journée mondiale de l'Art. Le but des Nations unies est de promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l'art.