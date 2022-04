Congo-Kinshasa: Evaluation rigoureuse de l'état de siège/Nord-Kivu - Sama Lukonde s'associe avec des Députés et Sénateurs

En séjour de travail à Goma, Chef-lieu du Nord-Kivu, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a associé les Députés et Sénateurs à l'évaluation sans complaisance de l'état de siège. C'est pendant plus de deux heures que la situation de la province du Nord-Kivu a été décortiquée, au cours d'une importante réunion de Sécurité, ce lundi 11 avril 2022.

De quoi était-il question ?

Présent à cette réunion, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a fait savoir qu'ils ont passé aux cribles toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, qu'au plan infrastructurel.

" Nous avons parlé de la province dans les détails ", a déclaré le Porte-parole du Gouvernement. Ensuite, devant la presse, il ajoutera que " cette visite du Premier Ministre dans le Nord-Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la commission défense de l'Assemblée nationale et de plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion qu'il fallait faire l'évaluation de l'état de siège. Nous-mêmes comme Gouvernement, à la suite de la volonté du Président de la République d'installer cette mesure spéciale, nous nous devions de faire le point de la situation ".

" Donc, au cours de près de 3 heures de réunion, nous avons passé aux cribles toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, qu'au plan infrastructurel. Aujourd'hui donc c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège. Demain, le Premier Ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population. Parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles, et de voir dans quelles mesures on peut amélioré là où il y a nécessité d'améliorer. L'objectif principal, il ne faut pas l'oublier, est de ramener la paix dans cette partie du pays ", s'est-il complété.

Ont pris part à cette séance de travail : les Députés nationaux et les sénateurs, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les Ministres d'Etat, Ministres de la Justice et garde des sceaux, des Infrastructures et travaux Publics, du Budget, les Ministres de la Défense Nationale et anciens Combattants, de l'Industrie, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, de la Communication et Médias, le Vice-Ministre des Affaires étrangères, le Chef d'Etat-major général des FARDC, le Commissaire général de la Police nationale congolaise et des officiers de l'armée et de la police, le gouverneur militaire, le maire de la ville de Goma, et quelques membres du cabinet du Premier Ministre.