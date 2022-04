Afrique: Examen de la proposition de la loi électorale /Assemblée nationale - Les Députés FCC boycottent et exigent un large consensus au préalable

Les députés nationaux membres du Front Commun pour le Congo de l'ancien Président Joseph Kabila ont boycotté la plénière de ce jeudi 14 avril 2022, consacrée à l'examen de la proposition de loi modifiant la loi électorale. Ils exigent, au préalable, un consensus entre les forces politiques et sociales autour de cette proposition de loi.

Pour les députés FCC, les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, sources de frustrations et de conflits. D'après eux, l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023.

" Considérant notre attachement aux valeurs démocratiques ayant conduit à la première passation pacifique et civilisée du pouvoir depuis l'indépendance de notre pays, nous, députés nationaux, membres du FCC refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri", notent-ils dans leur déclaration politique lue par le Député national François Nzekuye, Président du groupe parlementaire du FCC. Ci-dessous, ladite déclaration des députés nationaux membres du FCC sur le processus électoral.

DECLARATION DES DEPUTES NATIONAUX MEMBRES DU FCC SUR LE PROCESSUS ELECTORAL EN RDC

Nous, députés nationaux, membres du Front Commun pour le Congo (FCC, en sigle) tirons, une fois de plus, la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestrés par le Président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée pour la Nation, famille politique du Président de la République.

C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale et cela, sans qu'aucun consensus ait été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales.

Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, sources de frustrations et de conflits.

Il sied de rafraichir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023.

Point n'est besoin de rappeler :

Le renversement, en plein mandat, de la majorité parlementaire issue des urnes, par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que le Régime était bloqué par le FCC. Heureusement que, depuis lors, les congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence des nouveaux dirigeants comme en témoigne la dégradation constante de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays.

Le renouvellement des juges de la Cour Constitutionnelle au mépris des dispositions légales en vigueur, dans le seul but de mettre en place un cadre qui va avaliser la tricherie que le pouvoir actuel entend orchestrer lors des élections à venir.

La mise en place d'une plénière et d'un bureau de la CENI sans représentants de l'opposition politique, comme le veut la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie, l'objectif étant de mettre en place une équipe chargée d'organiser ladite tricherie, au regard du bilan médiocre du Régime en place (hausse généralisée de prix des produits de première nécessité, pénurie des produits pétroliers rendant le transport des biens et des personnes chaotique, prolifération des cas de détournements des deniers publics, détérioration sans précédents des conditions de vie de la population,... )

Considérant notre attachement aux valeurs démocratiques ayant conduit à la première passation pacifique et civilisée du pouvoir depuis l'indépendance de notre pays, nous, députés nationaux, membres du FCC refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri.

En conséquence :

Nous exigeons une Cour Constitutionnelle conforme à la Constitution et aux lois pertinentes, une CENI recomposée et comprenant les représentants légitimes de l'opposition politique, ainsi qu'une loi électorale dont les grandes lignes auront été discutées, préalablement et en dehors du parlement, entre les différentes parties prenantes, dont la société civile qui n'a pas de représentation au sein du parlement.

Nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ce jour au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ce régime dictatorial, est devenue une simple caisse de résonnance de la volonté du Président de la République et de son gouvernement.

Nous invitons les organisations citoyennes, les forces politiques et la société civile dans toute sa diversité, œuvrant pour les élections transparentes, crédibles, démocratiques et apaisées, ainsi que la population congolaise dans son ensemble à se lever comme un seul homme en vue de barrer la route aux jouisseurs sans vision qui animent actuellement les institutions politiques de notre pays, et leur demandons d'identifier les députés nationaux qui prendront part à cette messe noire contre notre pays afin de leurs réserver des sanctions exemplaires aux prochains scrutins qui pointent à l'horizon et pour lesquels nous n'accepterons aucun glissement. En le faisant, ils rendraient service à la nation pour laquelle le sang de nos martyrs a coulé et nos enfants engagés sous le drapeau continuent de tomber sur le champ d'honneur.

Que Vive la République Démocratique du Congo !

Que vive le Front Commun pour le Congo !

Les Députés nationaux, membres du FCC (liste en annexe)