Sénégal: Pape Thiaw et Demba Mbaye promus chez les Locaux et en U23

Dakar — Pape Thiaw et Demba Mbaye ont été nommés respectivement entraîneurs des équipes nationales locale et U23, a appris l'APS auprès de la Fédération sénégalaise de football.

Finaliste de la CAN 2002 et quart de finaliste du mondial de la même année, Thiaw a débuté une carrière de technicien dans son club formateur de Niary Tally, une expérience écourtée par un manque de résultats sportifs. Il succède ainsi à Joseph Koto décédé en octobre dernier qui cumulait les fonctions d'entraîneur des U23 et des Locaux. Koto est le seul technicien sénégalais à qualifier la sélection locale au Championnat d'Afrique des nations en 2009 et en 2011. Pape Thiaw sera secondé par Djiby Fall et Joseph Senghor. Un ancien de Niary Tally, Demba Mbaye, a été aussi appelé en sélection U23. Demba Mbaye qui exerçait au Maroc sera secondé par Issa Aïdara et El Hadj Abdoulaye Seck.