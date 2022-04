Sénégal: L'affaire Astou Sokhna et le dossier Sonko-Adji Sarr à la Une

Dakar — L'affaire Astou Sokhna du nom de cette jeune femme morte en couches à la maternité de l'hôpital régional de Louga et la confrontation devant le Juge d'instruction dans le dossier Sonko-Adji Sarr sont les sujets dominants dans les quotidiens reçus vendredi à l'APS.

L'affaire Astou Sokhna a mis la santé dans "tous ses états", selon Le Quotidien. Alors que pour le ministre de la Santé, ce décès était "évitable", les travailleurs boycottent la maternité de l'hôpital de Louga tandis que le Syndicat autonomes des médecins du Sénégal (SAMES) "dénonce les attaques contre le personnel de santé", relève le journal. A propos de la mort d'Astou Sokhna, L'Info note que le ministre de la Santé "enfonce ses agents". En conférence de presse, il a déclaré que "sur la base des éléments du dossier, le décès de Mme Astou Sokhna est considéré comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation du risque et d'une surveillance optimale durant son séjour à l'hôpital".

Libération indique qu'après "la sortie de l'ancien directeur de l'hôpital de Louga brandissant la thèse d'une mort naturelle d'Astou Sokhna, les premiers éléments de l'enquête prouvent le contraire". "La femme enceinte Astou Sokhna est décédée à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par négligence du personnel de santé. C'est ce qui est ressorti des résultats du rapport de mission commandité par le ministère de la Santé et de l'Action sociale", rapporte Walfquotidien. Le Soleil fait la radioscopie de la profession de sage-femme, "entre dévouement, engagement et renoncement... une déshumanisation de l'offre de soins" et parle d'une "profession décriée". La confrontation devant le Juge d'instruction entre Ndèye Khady Ndiaye, son époux et Adji Sarr dans l'affaire "Sweet Beauty" est largement évoquée par les quotidiens.

Longue confrontation dans le bureau du Doyen des Juges, qui a démarré peu après 11h jusqu'après minuit, selon Libération. "Des sources renseignent que le face à face (... .) était +détonnant+ puisque chaque partie maintenant sa position en présence des conseils et du représentant du parquet", écrit le journal. Convoquée ce jeudi dans le bureau du juge d'instruction pour une confrontation avec Ndèye Khady Ndiaye, le quotidien Bës Bi Le Jour note que "Adji Sarr a fait une arrivée spectaculaire au tribunal". "Tout de blanc vêtue, la jeune dame qui était accompagnée par son avocat Me El Hadj Diouf, ses gardes du corps et ses soutiens, était la star du jour", écrit la publication qui affiche à la Une : "Adji Star". L'As n'en pense pas moins en affichant : "Adji Sarr, telle une star de ciné". La jeune femme qui accuse l'opposant Ousmane Sonko de viols dit "oui à un procès".

C'était 12 heures de "confrontations très chaudes", selon Les Echos. Pendant ce temps, Le Témoin met en lumière les conséquences de l'embargo de la Cedeao contre le Mali. "Dans le décompte des dégâts collatéraux de la décision prise par les dirigeants de la Cedeao de fermer leurs frontières avec le Mali (... .), on retient le blocage de près de 1300 camions sénégalais à la frontière avec ce pays", indique la publication. En politique, Sud Quotidien signale que l'Assemblée nationale va plancher ce vendredi sur l'augmentation du nombre de députés qui devrait passer de 165 à 172.