Congo-Kinshasa: Mouvement de Solidarité pour le Changement /FHIBO - Hervé Issay Bompoto appelle à l'implication des autorités pour garantir l'Entrepreunariat des femmes

Se prononçant illico presto aux réactions des femmes sur l'intenable vie sociale lors de la clôture du mois de la femme dans son fief du district de la Funa, Hervé Issay Mompoto, Fondateur de la Fondation Hervé Issay Bompoto (FHIBO) et Président Interfédéral du MSC (Mouvement de Solidarité pour le Changement) district de la Funa, a invité le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à remanier le gouvernement des Warriors.

Il en appelle de tous ses vœux à la nomination de l'Honorable Laurent Batumona au poste de Premier Ministre afin de conduire le peuple congolais aux élections de 2023. Pour honorer les femmes, il a offert à plus de 500 femmes un pagne et un calendrier afin de compter les jours qui nous approches des élections avant de les encourager à défendre leurs droits et à l'Entrepreunariat. Me Hérvé Issay a appelé ses frères du Kasaï et du Katanga à bannir le tribalisme.

La Fondation Hervé Issay Bompoto, en sigle FHIBO, a clôturé avec faste et responsabilité, dimanche dernier, le mois dédié aux femmes sous le thème de l'année : "promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de la réduction des risques des catastrophes". A cette occasion, le Président Interfédéral du Mouvement de Solidarité pour le Changement du District de la Funa a tenu à mettre en avant, la mission de la promotion et protection des droits de la femme par rapport au changement climatique.

Le combat pour l'autonomisation de la femme congolaise doit être mené au quotidien par les femmes afin de combattre les antivaleurs et de privilégier les intérêts de la République. C'est ce que pense Hervé Issay Bompoto, fondateur de la fondation Fhibo. Il l'a dit lors d'une grande manifestation de clôture du mois de la femme organisé par sa Fondation.

La manifestation a eu pour cadre, les encablures du siège du MSC dans la commune de Kasa-Vubu. Plus de 500 femmes, venues de tous les quartiers du district de la Funa, ont pris part à ce gigantesque rassemblement pour soutenir leur leader, Hervé Issay Bompoto. Dans son message, il a insisté sur le fait que le combat pour la lutte contre des antivaleurs ne peut pas être lié au mois de mars seulement, "plutôt une lutte qui va nous amener à notre bien-être".

Pour cela, la Fondation FHIBO a encouragé les femmes à se lever, travailler et jouer correctement leur rôle pour le développement du pays. A cette circonstance, Hervé Issay a honoré les femmes à sa manière en distribuant un pagne et un calendrier à plus de 500 femmes dans le but de les accompagner dans la lutte contre les antivaleurs.

Le Fondateur de Fhibo a appelé, par ailleurs, à l'implication des autorités pour garantir l'Entrepreunariat, l'éducation, l'instruction, la vie sociale digne à celle qui donne la vie. Aussi, pour assouplir les femmes qui prennent en charge leurs familles exerçant parfois le métier réservé aux hommes.

Tenant compte de la crise sociale qui tenaille les congolaises et le congolais, le fondateur de la Fondation FHIBO a lancé un appel pressant au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de remanier le Gouvernement Sama Lukonde, pour raison de son inefficacité sur le plan social. "Nous recommandons un remaniement le plutôt possible du gouvernement des Warriors qui a montré ses limites dans la satisfaction de la population". Selon lui, il y a urgence de nommer un nouveau gouvernement sur base de moralité en l'occurrence nommé Laurent Batumona Kandi Khan au Poste de Premier Ministre pour conduire le peuple Congolais aux élections de 2023.

Tenant compte des discours tribaux qui se distillent dans les médias et réseaux sociaux, Me Hervé Issay Bompoto a appelé ses compatriotes congolais à privilégier l'amour du pays, car les a-t-il invités à barrer la route à toute velléité tribale. Il a, en outre, invité ses frères du Kasaï et du Katanga à la retenue afin de privilégier l'unité nationale. "Loin de nous l'esprit de tribalisme qui n'honore pas nos ancêtres et nos aïeux qui nous ont légué cet héritage commun.

Abordant la question électorale, il a soutenu les actions du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. "La Fondation FHIBO se range derrière le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi pour la victoire à son deuxième mandat aux élections de 2023".

La Fondation FHIBO a pour mission de combattre les antivaleurs et vise à promouvoir les intérêts de la République.

La Pros.