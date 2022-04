Afrique: Blanchiment d'argent - Le système judiciaire des Seychelles mis à jour sur le recouvrement des avoirs au pénal et au civil

La crypto-monnaie, les bijoux, l'art et les casinos sont des moyens populaires pour blanchir de l'argent, ont déclaré des consultants de la Banque mondiale lors d'un atelier de quatre jours aux Seychelles pour les juges de la Cour suprême et l'équipe de recherche juridique.

Un communiqué de presse du pouvoir judiciaire a indiqué que l'atelier, organisé par la Banque centrale des Seychelles en collaboration avec la Banque mondiale, s'est concentré sur les lois seychelloises sur la corruption, les preuves et la procédure applicable aux procès pour délits de corruption.

La formation du 11 au 14 avril était dirigée par Sir Anthony Hooper, ancien Lord Justice de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, et Jeanne Hauch, spécialiste technique, tous deux consultants auprès de la Banque mondiale.

Les participants ont reçu un aperçu de la lutte nationale contre la corruption et les consultants de la Banque mondiale ont souligné que l'une des principales façons dont les gens blanchissent de l'argent aujourd'hui est l'utilisation de la crypto-monnaie, bien que cela soit nouveau pour de nombreux organismes de réglementation et qu'ils devraient se familiariser davantage avec cela.

"Les criminels agissent vite, tandis que la bureaucratie agit très lentement", a déclaré M. Hauch en expliquant l'importance pour les institutions de rester à jour sur les pratiques criminelles actuelles.

Elle a déclaré que d'autres formes populaires de blanchiment d'argent continuent d'être l'achat de bijoux et d'œuvres d'art coûteux - qui peuvent être sous-évalués par un œil inconscient et inexpérimenté. Le blanchiment d'argent par le biais des casinos est également populaire.

Dans sa déclaration liminaire, le juge en chef Rony Govinden a souligné l'importance de se tenir au courant des pratiques actuelles fait par ceux qui se soustraient à la loi, afin que les juges puissent comprendre les affaires qui leur sont présentées devant les tribunaux.

Beggita Vital, analyste senior de la conduite du marché pour la Banque centrale, a déclaré que la formation faisait partie du programme d'assistance technique contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'un des éléments importants de l'atelier est le rôle unique du pouvoir judiciaire dans le processus de recouvrement des avoirs criminels et civils. La législation nationale et les conventions internationales ont été examinées ainsi que les outils qui peuvent être utilisés pour empêcher les personnes malhonnêtes de se soustraire à l'obligation de divulguer et de remettre les produits de la corruption.

"Ce processus permet également aux participants à l'atelier d'examiner les modifications qui pourraient être apportées à leurs lois nationales, y compris les réglementations, les lois sur la preuve et les règles de procédure pénale afin d'améliorer le recouvrement des avoirs", indique le communiqué de presse.

La loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes aux Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, existe depuis 2006.

Pour assurer le respect des normes internationales, en mars de l'année dernière, des amendements ont été apportés à six lois après l'approbation de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la Loi sur l'entraide judiciaire en matière criminelle ; la loi sur l'extradition ; la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; la loi sur la propriété effective ; la loi sur les fiducies internationales ; et la loi sur la prévention du terrorisme.