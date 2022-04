Madagascar: Concert de Pâques - " Nous sommes vainqueurs " avec la Chorale Orimbato

À Pâques, nous nous souvenons de la victoire de Jésus sur la mort, de la façon dont il a vaincu la mort elle-même et est ressuscité au ciel, à sa place dans les Cieux.

" Victoire, qui n'a pas voulu l'obtenir face au combat que l'on affronte au quotidien et surtout pour hériter de la vie éternelle ? " Partie de cette observation, la Chorale Orimbato invite le public à son Concert annuel de Pâques à la FJKM Tranovato Ambatonakanga, intitulé " Mpandresy isika " nous sommes vainqueurs, pour raffermir la foi de tout un chacun dans les épreuves sur lesquelles le Seigneur veut nous rendre inébranlables et vainqueurs.

Pour y arriver, la Chorale Orimbato a choisi les œuvres de Jacques Ramanamirija, compositeur contemporain, issu du Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga. Le fil conducteur est tiré de l'Épître aux Romains 8 : 37 " Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés ". Lors de la première période du concert, Orimbato démontrera le Chemin de la Victoire avec huit titres étrangers traduits en malgache, entre autres " The Blood will never lose its power ", " Au Calvaire ", " In Christ alone ", " Risen "...

La seconde partie sera axée sur la vie triomphale de l'Eglise, à l'instar de celle d'Ambatonakanga

qui célèbre cette année avec l'Eglise protestante toute entière, et les Memorial Churches en particulier, le 185e anniversaire de l'exécution du premier martyr malgache, Rafaravavy Rasalama fidèle et communiante d'Ambatonakanga (1837-2022). Le public va ainsi découvrir quelques hymnes qui ont marqué des moments de célébration au sein du Tranovato Ambatonakanga, anniversaire de branches, consécration de nouveaux communiants, jubilé pastoral... Mais il y aura également des chants qui témoignent de la foi des chrétiens leur donnant la force de vaincre.

La Chorale Orimbato donne donc rendez-vous ce dimanche 17 avril à 15 heures au Temple Tranovato Ambatonakanga pour un après-midi pascal d'exception. En dernier mais pas le moindre, le groupe Hitsikitsika rehaussera cette représentation avec quelques tableaux de chorégraphie qui agrémenteront les chants interprétés. Le concert est de libre participation et devant la levée de limitation du public, la Chorale Orimbato nous invite à venir nombreux. Toutefois, les gestes barrières seront toujours respectés.