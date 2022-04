Madagascar: Événements littéraires - Les dirigeants de Opération Bokiko en stage à Laval

Un atelier d'écriture, au CEG Renel Mahajanga, réalisé par l'association en novembre dernier.

Holy Danielle Rabehaja et Mampianina Randria, deux journalistes et auteures malgaches, respectivement présidente et secrétaire générale d'Opération Bokiko à Madagascar seront en stage au Festival du Premier Roman de Laval, qui se tient du 19 avril au 11 mai 2022 prochain à Laval, en France.

Cette initiative est le résultat d'un partenariat entre deux associations lavalloises et une association malgache : Lecture en tête, Ambohimad et Opération Bokiko. Elle est aussi soutenue par l'ambassade de France à Madagascar, le FORIM, plateforme de réseau des diasporas solidaires et l'association Hetsika à Nantes.

Ce stage, conçu comme une formation de formateurs, a pour but de perfectionner l'expérience acquise sur le terrain pour l'organisation de salons du livre. Il permettra aussi à ces deux auteures d'allier enseignement théorique et formation pratique et leur permettra de compléter leur expérience de travail par des méthodes adaptées à celles que l'association Opération Bokiko utilise déjà.

Cette dernière rassemble de jeunes auteurs et acteurs culturels, qui outre l'écriture, se spécialisent dans l'organisation d'événements littéraires. Son objectif est de favoriser l'accès au livre et à la lecture auprès de publics éloignés et en particulier auprès des jeunes.

L'association organise des manifestations littéraires, des ateliers d'écriture et agit également pour animer la chaîne du livre, de l'écriture à l'édition. En 2021, elle a été maître d'œuvre dans les animations scolaires et littéraires du projet " ressources éducatives " initié par l'Institut Français de Madagascar et sponsorisé par l'AFD.

Cette année, elle lance le premier salon du livre dans le monde paysan à Andriampamaky. La réalisation de ce stage peut donc être considérée comme une étape importante dans le développement de l'association malgache.