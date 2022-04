Madagascar: Jeudi saint - Affluence record aux offices et circulation au ralenti à Tana

Sans doute l'office qu'il ne fallait pas manquer durant la semaine sainte pour les chrétiens, les messes et cultes d'hier, jeudi saint, ont connu une affluence record dans la plupart des lieux de culte.

Commémorant la sainte cène, instituant l'eucharistie par le Christ, et considéré comme le jour de la fondation de l'église pour les catholiques, le jeudi saint est hautement considéré par les chrétiens, toutes confessions confondues. Hier, les églises et les temples de la capitale ont accueilli les fidèles venus en masse. Comme les mesures sanitaires tel le port du masque et la distanciation physique sont toujours maintenues dans la majorité des lieux de culte, l'organisation de plusieurs offices pour le jeudi saint fait partie des pratiques habituelles le jeudi précédant Pâques.

Embouteillages. Les journées de travail ont ainsi été écourtées pour les travailleurs comptant assister au culte du jeudi saint. Ce qui n'a pas été sans conséquences sur la circulation dans la capitale. Dès le début de l'après-midi d'hier les embouteillages ont été observés dans quasiment tous les axes les plus fréquentés du centre-ville et des périphéries.

Les agents de police en charge de la circulation, issus de la police nationale et appuyés par les éléments de la police municipale, se sont organisés en conséquence. Postés autour des principaux points noirs de la capitale, ils ont essayé de veiller à la fluidité de la circulation, avec plus ou moins de succès selon les quartiers. Si à Ambohijatovo, Analakely, Antanimena, et leurs environs immédiats, les automobilistes ont certes roulé au ralenti, dès le milieu de l'après-midi, la circulation a tout de même retrouvé un regain de fluidité en début de soirée.

La situation a été moins plaisante au niveau des sorties vers les périphériques comme Anosizato, l'axe Itaosy ou encore l'axe by-pass où les embouteillages monstres font partie du lot quotidien des automobilistes et les usagers des transports en commun. Hier n'a ainsi pas fait exception, et cela risque encore de durer tout le week-end.