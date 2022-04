Madagascar: Jean-Marc Eliasy - Un technicien prêt à aider le football malgache

Il est l'un des Malgaches le plus bardé de diplôme de football. Passionné par cette discipline depuis tout petit, il en a fait son métier et travaille au sein de la fédération française de football. Fier et attaché à ses origines malgaches, Jean-Marc voudrait aussi apporter son coup de main au développement du ballon rond à Madagascar. Portrait.

Son nom n'est pas encore connu des férus du ballon malgache, mais, il a déjà travaillé dans l'ombre pour le football local. Il s'agit de Jean Marc Eliasy, âgé de 30 ans. C'est un technicien hors-pair et très engagé dans la préparation des jeunes. Jean Marc a choisi le football comme sport et en a fait m son métier. " Le football, car c'est le sport phare en France dans les cours d'école et de nos quartiers populaires. C'était naturellement que je me dirigeais vers ce sport, surtout après la coupe du monde 1998 qui était mon premier grand souvenir de football ", a-t-il expliqué. C'était à l'âge de 15 ans, qu'il a commencé comme éducateur. De 2007 à 2010, il s'est occupé des U6 à U9 de Noisiel FC avant de prendre la responsabilité au sein de l'école de football dudit club de 2010 à 2013.

Après cela, il a pris en charge les U10, U11 et U16 de l'US Torcy. Depuis le mois de décembre 2021, il est cadre technique départemental de la fédération française de football, membre de la direction technique nationale au sein du District de Seine et Marne. Il est le responsable U6 à U13 sur le District, formateur et Jury d'examen- Diplôme Fédéraux, formateur et Jury d'examen Licence B UEFA, responsable détection Fédérale U13 INF et U14 et responsable des compétitions Futsal. " Pour avoir des seniors de qualité, il faut avoir de bons jeunes. Pour moi, les meilleurs éducateurs/entraîneurs doivent être sur les jeunes afin de maximiser leur potentiel. Quand tu observes la progression des jeunes, de mois en mois ou d'année en année, tu as une certaine fierté du devoir accompli ", a-t-il continué.

CV fourni. Pour arriver à ces fonctions, il était obligé de passer par des formations qui n'étaient du tout repos. En 2011, il a obtenu le Diplôme Fédéral Initiateur 1 puis en 2012- le Brevet Professionnel de la Jeunesse, éducation populaire du sport - mention Football. En 2014, il a décroché le diplôme d'entraînement et compétitions Beach-soccer, la Licence B UEFA en 2015, la Licence UEFA Futsal et le diplôme initiation football handicap en 2016. Une année plus tard, Jean Marc a reçu le Diplôme d'enseignement Football handicap.

En 2017, il a obtenu la licence A UEFA. Depuis mai 2021, il suit la formation pour le certificat Fédéral de Conseiller Technique Fédéral qui est obligatoire pour les salariés de la DTN de la FFF. Son expérience et son expertise il aimerait les mettre à profit du football malgache. " Si jamais, on fait appel à moi pour développer la jeunesse du pays, je fonce. Je ne peux pas refuser d'aider mon pays. Il faut être capable de monter des projets à court, moyen et long terme pour le développement du football local. Il faut profiter de l'engouement du football pour former des nouveaux talents et structurer les différentes pratiques du football (séniors, jeunes, féminines, beach soccer, futsal). Les talents sont présents sur notre île, il faut juste les prendre soin, les former afin d'atteindre les objectifs ", a-t-il souligné.

Partage d'expériences. Même établi en France, il est déjà actif et apporte son soutien pour le football malgache entre autres la dotation en matériels et équipements de l'AS Magma à Antsirabe, le Talenta Academy. Il est le représentant du club 67 City FC en Europe. Jean-Marc est un grand fan de l'Olympique de Marseille et un inconditionnel de l'équipe nationale malgache, les Barea, dont il est proche de certains joueurs. Il a comme idole, le grand Zinedine Zidane qu'il considère comme classe dans le jeu et Didier Deschamps pour sa capacité à mettre le groupe en priorité par rapport à l'individu. Un message pour les techniciens malgaches? " Vous avez entre les mains le futur du pays. Le manque de moyen n'est pas une fatalité, ce sont vos réflexions qui vont faire grandir vos joueurs. N'hésitez pas à vous former vous-même à travers les livres, les documentations, l'internet ou des échanges avec d'autres techniciens. Je suis disponible pour faire profiter de mes connaissances à nos techniciens locaux, rien de mieux que l'échange pour acquérir des compétences ", a-t-il conclu.