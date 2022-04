Madagascar: Technologies digitales - Lancement du Wifiber pour Toamasina et Nosy-Be

Nosy-Be est privilégié par Orange Madagascar. Outre la disponibilité du Wifiber depuis cette semaine, la 38e Maison Digitale pour les Femmes a également été inaugurée à Ambatozavavy.

Les fractures numériques se réduisent et les services de connexion Internet s'améliorent davantage dans les différentes villes de Madagascar. C'est la tendance aperçue depuis le déploiement du Wifiber, l'Internet haut débit d'Orange Madagascar, qui est désormais disponible à Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Nosy-Be, Antsirabe, Sambava, Antsiranana et Fianarantsoa. Pour Toamasina, le lancement officiel s'est tenu le 12 avril dernier et pour Nosy-Be, le 14 avril. Cette semaine, une délégation d'Orange Madagascar s'est déplacée vers les deux villes pour procéder au lancement et aller à la rencontre des autorités, des opérateurs économiques, ainsi que des populations.

L'idée, selon le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, est de recueillir directement les besoins de ces populations, en vue d'apporter les meilleures solutions pour le développement de leurs activités et d'offrir la meilleure qualité de service. " Ces deux villes disposent d'une belle potentialité économique qui va être bonifiée par les solutions de connectivités apportées par Orange Madagascar, redynamisant et stimulant ainsi le développement économique de ces deux régions ", ont indiqué les membres de la délégation.

Déploiement. Cela fait plusieurs semaines qu'Orange Madagascar annonce successivement la disponibilité du Wifiber dans diverses villes de la Grande île. Durant les cérémonies de lancement, la délégation d'Orange présente le Wifiber Pro conçu pour les business, qui inclut un Internet à très haut débit illimité ainsi que des lignes mobiles avec des appels et des sms. Pour les particuliers, Wifiber fournit une expérience pour visionner les contenus en streaming ou pour télécharger rapidement des fichiers en ligne.

" Nous sommes à l'écoute de nos clients et de nos partenaires, et nous sommes là pour répondre à leur besoin. En développant les infrastructures de télécommunications, et en mettant à disposition de la population et des opérateurs économiques locaux les outils nécessaires à leur développement, nous sommes en plein dans notre rôle, celui de moteur du développement de Madagascar. Nous allons continuer à accompagner Toamasina et Nosy-Be, à bonifier leurs formidables potentialités, grâce au numérique ", a affirmé Frédéric Debord.

Inauguration. Hier, l'équipe d'Orange Solidarité Madagascar, conduite par son président Benja Arson, a également inauguré la Maison Digitale pour les Femmes à Ambatozavavy, Nosy-Be. Il s'agit de la 38e Maison Digitale mise en place dans l'ensemble des 23 régions du pays. Initiée par l'association " Gammes Montantes " et soutenue financièrement par Orange Solidarité Madagascar, la Maison Digitale pour les Femmes d'Ambatozavavy va proposer des formations en informatique, en anglais, ainsi qu'en hôtellerie et tourisme. Selon ses promoteurs, la durée de formation dépendra du rythme d'apprentissage allant jusqu'à 6 mois. Les apprenantes bénéficieront ensuite d'un stage grâce à un partenariat avec l'association Wings of Change.

Par ailleurs, les équipements numériques de la Maison Digitale pour les Femmes d'Ambatozavavy ont été remis à l'occasion de l'inauguration, par le DG d'Orange Madagascar. 10 laptops, 20 tablettes, 2 serveurs Raspberry, une imprimante, un speaker et divers accessoires ont été remis durant la cérémonie. Pour ses promoteurs, le programme Maisons digitales pour les Femmes a pour but de favoriser l'insertion professionnelle des femmes, en leur offrant l'opportunité de se familiariser avec les outils numériques et les logiciels de base. Des centaines de femmes pourront bénéficier du programme, qui permettra d'améliorer leur savoir-faire.