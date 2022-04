Madagascar: 47e RNS - Les richesses culturelles malgaches à l'honneur à Vichy

Le décor est presque prêt à Vichy pour accueillir les participants, les sportifs, les artistes à l'occasion de la 47e édition de la Rencontre Nationale Sportive.

Comme la RNS n'est pas que sport, le volet culture ne sera pas non plus en reste. Grandes retrouvailles de la diaspora et surtout un moment pour partager les valeurs et les richesses de la culture malgache, la RNS permet aussi de faire découvrir aux jeunes, enfants et à tout le monde le " Made in Madagascar ".

A cette occasion, il y aura des ateliers " Fanorona " et un concours de soratononina en malgache. Des artistes évoluant en France et en provenance de Madagascar vont pimenter l'ambiance à Vichy. La soirée ALL STAR de la RNS le samedi soir réunira de nombreux artistes entre autres Wada & Yoongs, Elidiot, Smaven, Rak Roots et Tsota. Ils vont faire vibrer la salle pour offrir un show mémorable.

Comme lors des précédentes éditions, au Village Madagascar de la RNS où une quarantaine de stands sera installée, il y aura une vente-exposition, de la restauration et le podium. SOA, un duo de frère et sœur va se produire sur la scène et chantera accompagné de leur guitare.

Les SOA ont notamment fait leur début à la RNS et leur aventure a continué à The Voice, puis à l'Eurovision cette année pour nous chanter leur nouveau single " SEULE ". Une jeune talentueuse malgache sera aussi de la partie à Vichy. Maheva est une habituée de la RNS et s'était déjà produite sur le Podium du Village Madagascar. Elle a participé aux Championnats du monde des arts du spectacle aux Etats-Unis, à Los Angeles, en 2019.

Elle a été sacrée championne du monde de musique instrumentale à 17 ans. Elle a sorti son premier single " Illusion amoureuse " et va se produire également de nouveau sur le Podium Village le week-end prochain de la RNS.