Madagascar: Basket-ball - Deux grands tournois à Manjakandriana

Les membres de la section avec le président de la ligue.

La saison 2022 s'annonce pleine de rebondissement pour la section basket-ball de Manjakandriana. La plus jeune des sections d'Analamanga organisera pour une toute première fois des matches de gala et de défi en guise d'ouverture de la nouvelle saison. Le terrain Bungalow sera donc en ébullition ce samedi car la section a invité trois grands clubs à savoir Jeunes espoirs d'Antsirabe (J.E.A), Lucadro Ambohimanarina et Dream Team SC pour cette occasion. Parmi les matches très attendus, celui qui opposera le club Jeunes Basketteurs de Manjakandriana (JBM) aux protégés de Bayard Razafindralambo dans la catégorie N1B. Chez les U14 garçons, le match entre Friends of basket-ball (FOBB) et SEA, tous deux clubs locaux, promet aussi des étincelles. La grande fête du ballon orange continuera le samedi 23 avril avec trois rencontres disputées à l'affiche. SEA et FOBB se retrouveront pour le compte de leur match retour. Une forte délégation du Stade Olympique de l'Emyrne (S.O.E) sera attendue lors de cette deuxième journée. Ses vétérans affronteront ceux de Vakiniadiana tandis que ses seniors N1B joueront contre JBM. En effet, la section Manjakandriana est constituée actuellement de trois clubs. A défaut de cet effectif, il n'y aura pas de championnat de section. " Il y avait eu un tournoi l'an dernier mais ceci est notre première grande organisation depuis la création de la section, il y a 4 ans. Il s'agit aussi d'une préparation pour nos trois représentants aux championnats d'Analamanga. La compétition sera sous l'égide du député élu et du chef du district de Manjakandriana, qui ont apporté leur part d'eau au moulin ", a fait savoir le président de la section Rivo Rakotondrazanany alias Tom, lors d'une conférence de presse hier. Le président de la ligue Analamanga, Hery Andriatsima a encouragé la section pour cette initiative. Il a également affiché sa volonté de donner la main pour la promotion de la discipline à Manjakandriana.