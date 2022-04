Madagascar: Emploi - Formation gratuite pour des milliers d'artisans

Ce partenariat permettra à des milliers d'artisans vulnérables de se professionnaliser dans leur métier.

Les ménages artisans vulnérables bénéficieront d'une formation et d'encadrements gratuits dispensés par le Centre national de l'artisanat malagasy. C'est un projet d'une durée de deux ans qui touche plusieurs localités du pays.

Une opportunité à saisir ! Les ménages artisans vulnérables bénéficieront d'une formation gratuite et des dotations d'équipement. La date de début de cette formation reste encore à déterminer mais pas moins de 11 410 artisans en bénéficieront. C'est l'objet de l'accord cadre de partenariat signé hier entre le Fonds d'intervention pour le développement (FID) et le ministère de l'Artisanat et des Métiers. Le Centre national de l'artisanat Malagasy (CENAM) prendra en main les encadrements et coaching. L'objectif étant de promouvoir les activités génératrices de revenus (AGR) et favoriser la création d'emplois décents pour les ménages artisans en situation de pauvreté et de vulnérabilité face aux divers chocs et crises.

" Cet accord servira de référence de travail pour l'assistance des ménages bénéficiaires de tous les programmes de filets sociaux de sécurité, tout financement confondu, mis en œuvre par le FID et de les inciter à mettre en œuvre des activités relatives à l'entrepreneuriat et à l'artisanat " , selon le Président du conseil d'administration (PCA) du FID, Michel Anondraka.

Marché. Les débouchés et marchés extérieurs sont difficiles à trouver pour l'artisanat. A travers ce partenariat, les deux parties mobiliseront des efforts pour la promotion commerciale des produits des artisans. " Les formations techniques des ménages bénéficiaires se feront suivant les besoins exprimés dans leur localité. Cette recherche de débouchés se traduit entre autres par l'intégration des artisans dans les coopératives ou encore la participation à des évènements ", selon à son tour Sophie Ratsiraka, ministre de l'Artisanat. Elle a toutefois noté dans la foulée que le nombre des artisans bénéficiaires des formations dispensées par le CENAM ne se limite pas seulement aux 11 410 déterminés dans le cadre de ce partenariat.