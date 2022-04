Madagascar: Lova Hasinirina Ranoromaro - Appel à un apaisement politique

Lova Hasinirina Ranoromaro a tenu, hier, son premier point de presse en tant que porte-parole du président Andry Rajoelina.

La nouvelle patronne de la Communication de la Présidence apporte des explications sur le voyage du président Andry Rajoelina à Washington.

Pas de panique ! Face à la grogne des citoyens qui craignent de plus en plus une éventuelle pénurie de carburant qui pourrait, en l'occurrence, découler de la guerre en Ukraine, l'Exécutif, par le biais de la porte-parole officielle du président de la République et non moins directrice de la Communication de la Présidence, Lova Hasinirina Ranoromaro, a tenu un discours qui se veut rassurant au cours d'un point de presse, hier au Palais d'Ambohitsorohitra. Elle a tenu à répondre aux nombreuses interrogations émises par l'opinion publique sur un éventuel risque de pénurie en carburant. " Je tiens à souligner qu'il n'y aura aucune rupture de l'approvisionnement en carburant. Notre stock est largement suffisant en ce moment ", a-t-elle assuré.

À entendre toujours les précisions de la porte-parole du PRM, la commande de carburant pour le mois d'avril est déjà en cours et devrait normalement arriver au port de Toamasina, la semaine prochaine, c'est-à-dire entre le 18 et 20 avril. Quant à l'approvisionnement du mois de mai, la commande a déjà été effectuée. Par conséquent, la DirCom de la Présidence a été ferme dans ses propos : " la question liée au carburant n'aura aucun impact sur le quotidien de la population ".

Le président part en lobbying. La porte-parole du PRM a aussi abordé la polémique liée au futur déplacement du président de la République Andry Rajoelina à Washington. Le chef de l'Etat sera à la tête d'une délégation officielle qui quittera le pays en fin de semaine pour rallier la capitale fédérale des États-Unis. Au programme de cette visite, une rencontre de haut niveau entre le numéro Un de l'Exécutif et les hauts responsables du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Sera notamment évoqué le sujet du Fonds vert pour le climat destiné aux pays victimes des effets du changement climatique.

Ce sera aussi l'occasion pour l'homme fort du pays de présenter le plan national de redressement post-cyclonique suite aux dernières intempéries qui ont frappé le pays tout comme le Plan Emergence Madagascar. La DirCom dément formellement les supputations qui affirment que le numéro Un malgache aurait été " convoqué " par ces deux institutions financières. " C'est la partie malgache qui a sollicité cette rencontre afin de revoir certaines modalités de coopération et obtenir davantage de financement ", précise Lova Hasinirina Ranoromaro. Et elle d'ajouter que la confiance règne bel et bien entre l'Etat malgache et les bailleurs de fonds. Ce déplacement s'inscrit également dans le cadre du " Spring Meeting " qui se tient à Washington et à laquelle prendront part le ministre de l'Economie et des Finances, ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale qui sont déjà sur place.

Le régime à fond sur les " velirano ". Concernant la publication des résultats du sondage Baromètre Citoyen (BAROCI) à l'initiative de la Société civile et l'AFD, la porte-parole du PRM souligne que ce ne sont pas les pourcentages qui sont importants. En effet, ledit sondage révèle que jusqu'ici, 12% des " velirano " ont été achevés tandis que 40% des travaux sont en cours. " Si on fait un calcul simple, 52% des travaux seront donc achevés d'ici peu et ce, en dépit du contexte morose lié à de nombreuses contraintes comme la Covid-19, la sécheresse, sans parler de la série de cyclones ", a-t-elle affirmé. Selon ses dires, le régime n'est nullement préoccupé par l'échéance présidentielle de 2023 mais s'attèle à la réalisation des " velirano " afin de terminer le mandat du président Rajoelina en beauté. Une fois de plus, la DirCom joue la carte de l'assurance en déclarant que le régime a toujours fait en sorte d'apporter des solutions afin de répondre aux besoins de la population. À titre d'exemples, elle évoque les nombreux secteurs dans lesquels les dirigeants ont obtenu de bonnes notes comme la jeunesse et les sports, l'éducation, la santé ou encore la lutte contre la Covid-19. Enfin, la patronne de la Communication d'Iavoloha a lancé un appel à l'apaisement politique à l'endroit de la population et des politiciens en mettant l'accent sur l'importance de la stabilité et l'alternance démocratique dans le pays, surtout en cette semaine sainte et Ramadan.